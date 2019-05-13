Уход за волосами летом: что нужно знать

Почему летом меняется цвет волос

Летом волосы выгорают и меняют цвет

На поврежденных волосах очень быстро меняется цвет – это верный признак неправильного ухода. Если у вас натуральные или окрашенные волосы, вы заметите как они слегка меняются в цвете в течение лета. Происходит это потому, что солнечные лучи соединяются с кислородом воздуха, в результате меланин в волосах реагирует и исчезает, пишет Segodnya.ua. Такое явление придает эффект sun-kissed натуральным волосам, в то время как окрашенные волосы заметно выцветают и могут приобрести неравномерность оттенка.

Чтобы этого не случилось, нанесите солнцезащитный продукт, содержащий ингредиенты, которые действуют как УФ-фильтры. В составе ищите ценные масла – кунжутное, миндальное, аргановое, фруктовые кислоты, цветочные экстракты.

Как ультрафиолет влияет на волосы

Агрессивное летнее солнце обезвоживает волосы

Воздействие ультрафиолетовых лучей делает волосы ломкими и они легче поддаются повреждениям. Летнее солнце не только меняет цвет нашей прически, но и приносит свободные радикалы, которые воздействуют на волосы и вызывают окислительный стресс. Такие элементы, как соленая вода, хлор и агрессоры окружающей среды, ослабляют структуру волос, вызывая ломкость.

Выход на улицу без защиты волос и кожи головы от солнца может быть «поцелуем смерти», особенно для тех, у кого волосы уже повреждены. Не забывайте о головных уборах – сейчас их разнообразие позволяет подобрать очень стильное и красочное решение под любой образ.

Как солнечные лучи обезвоживают волосы

Используйте увлажняющие средства для волос

Экстремальные температуры могут высосать влагу из волос. Но многие люди не знают, что такие элементы, как соленая вода, хлор и средства для волос, могут накапливаться на волосах и коже головы, что ухудшает ситуацию. Если их не смыть, они могут «задушить» волосы и нарушить их естественный уровень pH, что приведет к сухости и обезвоживанию волос.