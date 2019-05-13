Бюстгальтеры вызывают рак груди и ещё пять мифов об онкологии

Миф №1: учёные нашли причины развития рака

Существует мнение, что учёные уже знают обо всех причинах и провокаторах рака. Однако на самом деле точных причин, по которым образуются опухоли в разных частях человеческого тела, до сих пор не изучены. Разумеется, для ряда видов рака есть инициирующие факторы, к примеру, вирусная инфекция. Однако многие вопросы, связанные с болезнью, не изучены. Медики просто рекомендуют избегать определенных бытовых химикатов, солей тяжёлых металлов и пестицидов, предполагая, что это поможет снизить риск образования рака. При этом большинство бытовых товаров совершенно не являются причинами онкологии, либо же оказывают влияние на здоровье, но совсем незначительное. Это относится и к смартфонам, и СВЧ-печам.

Миф №2: сотовые телефоны опасны

Считается, что сотовые телефоны могут быть опасны в плане развития рака. С начала 90-х в мире было немало судебных исков по поводу негативного воздействия сотовых на головной мозг. В частности, истцы заявляли, что они могут провоцировать рак мозга. Но на деле оказалось, что волны, которые излучают телефоны, не так опасны, как принято думать. Одно из последних исследований на данную тему провели в 2010 году. В рамках этой работы учёные отслеживали степень воздействия телефонов на мозг, искали связь между раком и гаджетом, наблюдая почти за 13 000 пациентов на протяжении 10 лет. В итоге никакого риска или сомнительных результатов получено не было.

Надо заметить, что изучение влияния сотовых телефонов на мозг продолжается. Сейчас проводится испытание, в котором задействовали около 300 000 человек. За ними будут следить в течение 30 лет.

Миф №3: ополаскиватели для рта провоцируют рак

Ещё один миф, бытующий с конца прошлого века. Тогда эксперты считали, что ополаскиватели для рта, содержащие этанол, могут вызывать рак ротовой полости. Предполагалось, что их использование делает рот более уязвимым к воздействию разных канцерогенов, например, сигарет. Однако стоматологи как не старались, так и не нашли никакой взаимосвязи между применением жидкостей для ополаскивания рта с раком. Разумеется, если использовать данное средство строго по назначению.

Миф №4: рак мочевого пузыря возникает из-за искусственных подсластителей

Ещё в 50-х годах прошлого столетия в мире стали производить искусственные подсластители, которые активно применяли в изготовлении диетических газированных напитков. Конечно, обыватели тут же стали говорить, что они могут быть провокаторами рака мочевого пузыря. Тогда провели исследование на лабораторных крысах, которое показало, что грызуны, потреблявшие подсластитель цикламат, вызывает рак мочевого пузыря. В итоге его запретили во многих странах и все подсластители стали считать потенциально опасными для здоровья.