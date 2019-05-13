Стоит ли бояться химикатов и ГМО?

Химические добавки

Для начала разберемся, что же такое «химикаты»? Да по сути все, если речь идет о химических соединениях в продуктах. Все, что нас окружает – химия. Вся еда, в том числе натуральная, содержит тысячи химических соединений. Другой вопрос – происхождение химических связей: либо они природные, либо созданы искусственно. Нельзя однозначно сказать, что одни лучше других. Во многих натуральных продуктах в составе присутствуют органические соединения – яды (например, цианид и синильная кислота в миндале), а в клюкве уровень бензоната натрия в десятки раз выше допустимого, пишет Ivona.

Мы привыкли идентифицировать химические добавки в продукте по обозначениям с буквой E. Но стоит отметить, что в данный идентификатор включены и абсолютно органические вещества, например, кислоты (Е260, Е270, Е280, Е296, Е300, Е330, Е334, Е363, Е620) или тот же пектин Е440. А известный всем глутамат натрия, который придает вкус мясным изделиям – имеет натуральное происхождение и его просто научились синтезировать искусственно. Не происхождение влияет на безопасность того или иного вещества, а само вещество.

«Славноизвестный» нитрит натрия добавляется в продукты (в основном мясные изделия) для защиты от бактерий, в том числе возбудителей ботулизма (допустимая норма до 50 мг/кг). А содержание его в шпинате иногда превышает содержание в колбасе. Допустимые дозировки данного вещества, которые добавляют в продукты – безопасна для потребителей. Либо подсластитель аспартам, негативное влияние которого на организм не доказано.

Конечно, не все так безоблачно. Очень часто во время приготовления многие добавки, безопасные сами по себе, становятся “вредными“. Так, тот же нитрит натрия при взаимодействии с другими веществами (во время термической обработки) образует нитрозосоединения, либо так называемые «канцерогены». Хотя тут тоже не так все просто и однозначно. Согласно исследованиям, около 0,4% всех ежегодно умерших от раковых заболеваний людей на планете, среди столкнувшихся с проблемой рака толстой кишки, попутно употребляли «канцерогенное» обработанное красное мясо и мясные продукты.

Некоторую опасность несут вещества, которые образуются при нагревании масел: эпоксиды, альдегиды, амиды и кетоны, свободные радикалы жирных кислот. Для того, чтобы обезопасить себя от потребления этих веществ – откажитесь от жареных до корочки продуктов и фритюра.

О ГМО

«ГМО» или генетически модифицированные организмы – результат генной инженерии, который наравне с селекцией призван генетически улучшать урожайность, стойкость к вредителям и заболеваниям, а также питательность продуктов. Часто именно генная инженерия помогает обогатить продукты для решения проблем дефицита микроэлементов у жителей тех или иных регионов (йод, витамин A). А многие из растений, к виду которых мы привыкли, стали такими благодаря ГМО (пример – кукуруза).

У многих сложилось стойкое мнение, что потребление ГМО продуктов может привести к онкологическим заболеваниям, однако научных доказательств тому нет. Как и нет доказательств тому, что ГМО вызывают аллергию.

Основной задачей генной инженерии является не уничтожение человечества, а повышение стойкости растений к заболеваниям и вредителям.

В нашей стране надпись «без ГМО» ставят в большинстве случаев только ради того, чтобы повысить продажи того или иного продукта, и наличие такой надписи никак не связано с его пользой или безопасностью.

Выводы