Кокосовое печенье без муки - диетическая сладость

Как приготовить вкусную сладость, которая была бы при этом натуральной и полезной? Можно попробовать отличный диетический десерт - кокосовое печенье без муки. Такой десерт не только разнообразит ваш рацион - но также украсит стол - готовое печенье выглядит эффектно и аппетитно, пишет Ivona.