Пн, 13.05.2019
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Кокосовое печенье без муки - диетическая сладость

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Кокосовое печенье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Thomas Carlgren / Bildhuset / Scanpix

Как приготовить вкусную сладость, которая была бы при этом натуральной и полезной? Можно попробовать отличный диетический десерт - кокосовое печенье без муки. Такой десерт не только разнообразит ваш рацион - но также украсит стол - готовое печенье выглядит эффектно и аппетитно, пишет Ivona. 

Предлагаем пошаговую инструкцию приготовления кокосового печенье: 

 Ингредиенты:

  • кокосовая стружка 100 г
  • яйца 1 шт. 
  • сахар 50 г

Приготовление:

1. Яйцо взбить с сахаром. Смесь должна стать пышной и побелеть. 

2. Добавить кокосовую стружку и тщательно перемешать.

3. Застелить противень пергаментом и смазать маслом, выложить тесто с помощью ложки. 

4. Выпекать печенье в разогретой до 180 С духовке 20-25 минут. Перед подачей остудить. 

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