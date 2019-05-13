Кокосовое печенье без муки - диетическая сладость

Как приготовить вкусную сладость, которая была бы при этом натуральной и полезной? Можно попробовать отличный диетический десерт - кокосовое печенье без муки. Такой десерт не только разнообразит ваш рацион - но также украсит стол - готовое печенье выглядит эффектно и аппетитно, пишет Ivona.
Предлагаем пошаговую инструкцию приготовления кокосового печенье:
Ингредиенты:
- кокосовая стружка 100 г
- яйца 1 шт.
- сахар 50 г
Приготовление:
1. Яйцо взбить с сахаром. Смесь должна стать пышной и побелеть.
2. Добавить кокосовую стружку и тщательно перемешать.
3. Застелить противень пергаментом и смазать маслом, выложить тесто с помощью ложки.
4. Выпекать печенье в разогретой до 180 С духовке 20-25 минут. Перед подачей остудить.