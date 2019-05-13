ТОП-5 образцовых жен по знаку Зодиака

На 5-м месте - Телец.

Эти женщины умеют воспитывать мужчину. Нет, это не значит, что она станет за пакости ставить в угол и лишать сладкого. Телец умеет непринужденно направить всю энергию своего мужчины в нужное русло. Это именно тот случай, о котором говорят: «За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина». Так что, если хотите достичь высот в жизни, вам нужно жениться на Тельце.

Четвертое место занимает Дева.

Весьма неоднозначные особи. С первого взгляда может показаться, что мужчине невероятно повезло. Он встретил настоящую подругу и соратницу. Но это только на первый взгляд. Дева выберет нужное ей направление и потащит своего мужчину за собой буквально силком. Да, они будут смотреть в одном направлении, но главной будет она. Если вы готовы к такому повороту событий, бегите скорее за колечком.

На третьем месте - Водолей.

Эти девушки всегда будут веселыми, всегда темпераментными и никогда не станут превозносить своего избранника в ранг божества. Она всегда ценит своего мужчину и никогда не станет претендовать на звание главы семьи. Если вы готовы каждый день открывать все новые грани своей избранницы, смело женитесь на Водолее.

На втором месте разместился Козерог.

Девушка Козерог выберет себе в мужья только такого мужчину, который будет ее зеркальным отражением. И речь тут идет не о внешности. Она имеет список определенных характеристик идеального мужчины и ищет непременно его. А уж если найдет, то станет для него идеальной женой. А остальные ей не нужны.

И самой лучшей женой считается Рак.

Если вы ищете воплощение степфордской жены, то Рак именно такая. Дом будет сверкать, дети будут прекрасно воспитаны и родственники души в ней не чают. Но, не стоит ей перечить. Рак быстро найдет управу на своего мужчину и возьмет «быка за рога», если потребуется.