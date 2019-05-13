Там где сошлись хай-тек и ретро: лучшие раздельные купальники на лето 2019

Купальник в стиле ретро Эта модель купальников держится в трендах уже больше шести сезонов и, похоже, не собирается уходить со сцены. Купальник с высокими плавками - отличный выбор для девушек с аппетитными формами. Они выгодно подчеркивают узкую талию за счет завышенных плавок и скрывают недостатки в области животика. Впрочем, такой купальник будет выглядеть стильно и уместно для девушек с любым типом фигуры.

5. Купальники хай нек

Такая модель, с завышенным лифом (дословно «высокая шея») по горло, идеально подходит для занятий спортом или отдыха у бассейна. Любительницам позагорать на шезлонге часок-другой, все же стоит отказаться от купальника хай нек: большая часть верхней половины тела будет прикрыта, хоть и красивым, но цельным элементом гардероба. Лиф, больше похожий на спортивный топ, удобно поддерживает грудь при беге или заплывах на дальние расстояния. Впрочем, такая модель не лишена своего очарования.

6. Купальники с рюшами и оборками