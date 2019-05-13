Там где сошлись хай-тек и ретро: лучшие раздельные купальники на лето 2019

Поиск идеального купальника может стать настоящей головной болью перед суетливой подготовкой к летнему отдыху. Этот элемент одежды способен подарить вам уверенность в себе и своей красоте, пишет Ivona. Как же не потеряться во всём разнообразии и выбрать именно тот, который будет отражать вашу сущность и украшать тело.поможет подобрать лучший фасон и цвет раздельного купальника, который подойдет именно вам.
1. Цветовая гамма
- Особой популярностью летом 2019 года будут пользоваться купальники пастельных тонов, приглушенные, будто припыленные цвета берут верх над яркими и кричащими. Однако для поклонниц выделяться и привлекать к себе внимание всеми возможным способами, летние тренды приготовили особый сюрприз: леопардовый принт. Да, он возвращается в моду и не только большие грациозные кошки, будут выглядеть в нем сногсшибательно.
- Не выходит из моды и горошек. Мелкий или крупный, он станет отличным акцентом для любого раздельного купальника.
- Особое внимание модниц советуем также обратить на бежевый цвет, который в тренде этим летом. Долой предрассудки, что бежевый - цвет для нижнего белья женщин глубоко «за». Обладательницам смуглой кожи не стоит упускать из виду раздельные купальники оттенка «холодный беж», светлокожие девушки будут прекрасно выглядеть в бежевом с желтым или розовым подтоном.
2. Купальник бандо
Такую модель рекомендуется носить девушкам с небольшой грудью. Лиф купальника бандо представляет собой цельную полоску ткани без бретелек, нижняя часть может варьироваться от трусиков с высокой талией, до плавок спортивного кроя или шортиков.
Купальник бандо Такую модель рекомендуется носить девушкам с небольшой грудью. Лиф купальника бандо представляет собой цельную полоску ткани без бретелек, нижняя часть может варьироваться от трусиков с высокой талией, до плавок спортивного кроя или шортиков.
3. Купальник со шнуровкой, шлейками и завязками
Настоящим хитом пляжной моды 2019 года станут купальники с различными видами шнуровки. Она уместна как на лифе, так и на нижней части купальника. Выбирая себе подобную модель, будьте внимательны к отверстиям для шнуровки, они должны быть изготовлены из качественных метала или пластика, которые не оставляют ржавых следов или следов краски на коже. Такой купальник подойдет как стройным высоким девушкам, так и обладательницам пышных форм.
4. Купальник в стиле ретро
Эта модель купальников держится в трендах уже больше шести сезонов и, похоже, не собирается уходить со сцены. Купальник с высокими плавками - отличный выбор для девушек с аппетитными формами. Они выгодно подчеркивают узкую талию за счет завышенных плавок и скрывают недостатки в области животика. Впрочем, такой купальник будет выглядеть стильно и уместно для девушек с любым типом фигуры.
Купальник в стиле ретро Эта модель купальников держится в трендах уже больше шести сезонов и, похоже, не собирается уходить со сцены. Купальник с высокими плавками - отличный выбор для девушек с аппетитными формами. Они выгодно подчеркивают узкую талию за счет завышенных плавок и скрывают недостатки в области животика. Впрочем, такой купальник будет выглядеть стильно и уместно для девушек с любым типом фигуры.
5. Купальники хай нек
Такая модель, с завышенным лифом (дословно «высокая шея») по горло, идеально подходит для занятий спортом или отдыха у бассейна. Любительницам позагорать на шезлонге часок-другой, все же стоит отказаться от купальника хай нек: большая часть верхней половины тела будет прикрыта, хоть и красивым, но цельным элементом гардероба. Лиф, больше похожий на спортивный топ, удобно поддерживает грудь при беге или заплывах на дальние расстояния. Впрочем, такая модель не лишена своего очарования.
6. Купальники с рюшами и оборками
Такие декоративные элементы купальников уверенно завоевывают свою аудиторию и дают абсолютную волю фантазии производителям одежды. Купальники с рюшами и оборками на лифах будут уместно смотреться на девушках с небольшой грудью, визуально увеличивая объем и придавая пышности фигуре. Кисточки и бахрома - прекрасный выбор для девушек с аппетитными формами. Эти декоративные элементы визуально удлиняют фигуру и делают основной акцент на тонкой талии.