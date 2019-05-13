Как приготовить ликер «Бейлис» и алкогольное десерт-желе в домашних условиях?

А вы бы не хотели угостить своих гостей этим ликером, причем приготовленным в домашних условиях? Оказывается, cливочно-кофейный ликер «Бейлис» можно приготовить дома за 20 минут из водки и обыкновенной сгущенки, пишет Dvorec.ru.

Ингредиенты:

• водка – одна бутылка емкостью 0,5 л;

• сгущенка – одна стандартная банка;

• четыре яичных желтка;

• кофе растворимый – 1 столовая ложка;

• сахар ванильный – 2 столовых ложки;

• сливки – 0,4 л (жирность желательна не выше 30%).

Четыре этапа приготовления ликера «Бейлис» в домашних условиях:

1. Смешиваем миксером сгущенку, желтки и ванильный сахар до однородной массы.

2. В полученную массу добавляем растворимый кофе и вновь включаем миксер. Лучше, если кофейные гранулы будут помельче. Но если кофе не растворится полностью, бояться не надо. Его частицы исчезнут сразу после добавления водки.

3. Не выключая миксер, вливаем сливки. Если они слишком плотные и жирные, разбавляем их молоком.

4. Настала очередь водки. Добавляем ее в полученную массу и все еще раз хорошенько перемешиваем миксером.

Ликер – домашний «Бейлис» – готов. Угощать гостей можно сразу после его приготовления, но лучше дать ликеру настояться хотя бы пару часов.

Если водку заменить на виски, то приготовленный в домашних условиях ликер бейлис еще больше будет походить на свой ирландский оригинал.

Пользуясь случаем, приведем еще один оригинальный рецепт, как дома из крепкого алкогольного напитка приготовить десерт-желе.

Алкогольное желе можно приготовить из водки, виски, рома или текилы.

Ингредиенты:

стакан водки;

быстрорастворимое желе или желатин – 100 г;

стакан воды;

Этапы приготовления алкогольного десерта-желе:

1. В горячую кипяченую воду добавляем слегка теплую (ни в коем случае не из холодильника) водку и перемешиваем.

2. В емкость с полученной жидкостью высыпаем быстрорастворимое желе. Вкус его подбирается в зависимости от взятого алкоголя: для текилы подойдет лимонное, для виски – яблочное, для водки – ягодное. Фантазия только приветствуется.

3. Все тщательно перемешиваем до тех пор, пока желе не растворится. Затем емкость остужаем, разливаем полученную жидкость по формам и ставим в холодильник на пару часов.

После этого виски, водку или текилу можно есть чайной ложкой.

Изменяя пропорции водки и воды, можно уменьшать или увеличивать крепость десерта, однако воды меньше трети быть не должно.

Если хотите вынуть полученное алкогольное желе целиком из емкости, где оно готовилось, подержите ее полминуты в теплой воде.

Качество алкогольного десерта во многом зависит от правильного использования быстрорастворимого желе.