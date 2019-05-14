Восемь признаков, что ваше тело в отличной форме, даже если вам кажется, что нет

Как определить, в какой физической форме находится человек

Когда говорят про форму, в которой находится человек, то вес и объемы, конечно, учитываются и подразумеваются, но в большей степени это относится к общему физическому состоянию и здоровью, пишет Fabiosa.ru. Есть несколько критериев, по которым они определяются.

1. Сердечная деятельность в допустимых нормах.

2. Можете долго гулять и бегать трусцой.

3. Легко поднимаетесь по лестнице, без одышки.

4. Имеете регулярную физическую нагрузку.

5. У вас отличный сон, а следом и отдохнувший вид.

6. Можете подняться с земли без посторонней помощи.

7. Легко можете дотронуться до пальцев ног в наклоне.

8. Способны долго играть с детьми в подвижные игры, бегать, ползать с ними.

Конечно, масса тела имеет большое значение для состояния здоровья, подвижности и активности человека, и ее тоже надо учитывать.

Есть разные методики расчетов для определения избыточного веса, в том числе, специальные калькуляторы, которыми вы можете воспользоваться. Но не будем сбрасывать со счетов и самоощущения, которые во многом определяют расхожее выражение «быть в хорошей форме».