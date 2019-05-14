Восемь признаков, что ваше тело в отличной форме, даже если вам кажется, что нет

Стремление женщин в любом возрасте хорошо выглядеть, быть здоровой и в позитивном настроение - очень и очень похвальное. Хотя такое состояние как «быть в хорошей/отличной форме» чаще всего ассоциируется у нас с подкачанными худыми телами. На самом деле, если отойти от навязанных стандартов красоты, получится оценить свое тело более объективно.
Как определить, в какой физической форме находится человек
Когда говорят про форму, в которой находится человек, то вес и объемы, конечно, учитываются и подразумеваются, но в большей степени это относится к общему физическому состоянию и здоровью, пишет Fabiosa.ru. Есть несколько критериев, по которым они определяются.
1. Сердечная деятельность в допустимых нормах.
2. Можете долго гулять и бегать трусцой.
3. Легко поднимаетесь по лестнице, без одышки.
4. Имеете регулярную физическую нагрузку.
5. У вас отличный сон, а следом и отдохнувший вид.
6. Можете подняться с земли без посторонней помощи.
7. Легко можете дотронуться до пальцев ног в наклоне.
8. Способны долго играть с детьми в подвижные игры, бегать, ползать с ними.
Конечно, масса тела имеет большое значение для состояния здоровья, подвижности и активности человека, и ее тоже надо учитывать.
Есть разные методики расчетов для определения избыточного веса, в том числе, специальные калькуляторы, которыми вы можете воспользоваться. Но не будем сбрасывать со счетов и самоощущения, которые во многом определяют расхожее выражение «быть в хорошей форме».
А как себя чувствуете вы? В какой вы форме?