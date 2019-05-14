Любовь зла: пять типов женщин, которые губят мужчин

Что ж, возможно, он попал в западню женщины, которая превратила его жизнь в сущий кошмар, пишет Fabiosa.ru. От каких же представительниц прекрасного пола им лучше держаться подальше?

Пять типов женщин, которые губят мужчин

1. «Принцесса»

Такая женщина будет ожидать выполнения всех её прихотей. При этом сама она обычно оказывается совершенно несамостоятельной и инфантильной. Мужчина, попавшийся на удочку «принцессы», будет бросать все силы и время на то, чтобы ухаживать за своей избранницей и оберегать её.

2. «Тигрица»

Она — его мечта и фантазия. Такая женщина может быть похожа на самую красивую девочку в его классе или кинозвезду. Закрутив с ней роман, мужчина избавляется от своих комплексов и повышает себе самооценку. Правда, ничего серьёзного из таких отношений обычно не получается.

3. «Мать»

Мужчины, недополучившие в детстве тепла, заботы и ласки, часто связывают жизнь с женщинами, которые похожи на их матерей — внешне или поведением. К этому склонны даже успешные и реализованные люди, рано «вылетевшие из гнезда».

4. «Тиран»

Такие женщины пресекают на корню любые планы своих избранников, убеждая их в том, что у них всё равно ничего не выйдет, поэтому и пытаться не стоит. Этим они заставляют мужчин постоянно сомневаться в своих силах и растаптывают их самооценку.

5. «Наседка»

Для такой женщины жизненно важно обзавестись большой и шумной семьёй, которую она будет опекать и окружать своей любовью. Однако избыток этой заботы и внимания зачастую оказывает противоположный эффект. Мужчина начинает чувствовать давление и буквально задыхаться от них.