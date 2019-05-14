Пять причин слишком быстрой седины

Курение. У заядлых курильщиков, а также у тех людей, которые проживают с ними рядом и бывают вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, волосы седеют быстрее. Сигаретный дым способствует ускоренному изменению цвета волос из-за того, что в нём содержится повышенный уровень свободных радикалов.

Вредные выбросы. Токсины и загрязнители, которые присутствуют в отравленном воздухе, могут ускорять появление седины. Как и в случае с сигаретами, основными виновниками являются свободные радикалы, содержащиеся в этих выбросах, которые смешиваются с атмосферой, окружающей человека.

Аутоиммунные болезни. Если вы страдаете от каких-либо аутоиммунных болезней, то это может привести к ускоренной потере волос или быстрому наступлению седины.

Стресс. Повышенный уровень стресса вызывает целый ряд осложнений в области здоровья, это одна из основных причин выпадения волос. Также при усиленном стрессе волосы быстрее покрываются сединой.