Упражнения по типам фигур от Ляйсан Утяшевой

По части одежды женщинам с такой фигурой подходит практически всё. Однако, чтобы подчеркнуть изгибы, не стоит увлекаться слишком свободной одеждой из тяжёлых тканей. Стоит обратить внимание на блузы с поясами и корсетам.

Совет от Ляйсан Утяшевой: думаю, в данном случае подойдёт любой вид спорта в умеренном количестве. Особенно хорошо отдать предпочтение танцам, степ-аэробике, плаванию. Также сохранят гармонию и не позволят откладываться лишним килограммам пилатес, йога и другие практики направления body&mind.

Упражнения для фигуры «круг» или «яблоко»: следим за питанием

Признаки фигуры «яблоко»:

Худые ноги и руки

Округлые линии силуэта

Плохо выраженная талия

Концентрация лишнего веса в районе живота

Такой тип фигуры среди женщин встречается не часто. Обладательницам «яблочных» форм сложнее всего контролировать вес. Чтобы скорректировать форму, женщинам с подобной фигурой, следует придерживаться низкокалорийного сбалансированного рациона и уделять достаточное внимание спортивным занятиям.

Женщинам с такой фигурой лучше отказаться от обтягивающих футболок. При этом можно подчеркнуть стройные ноги с помощью брюк и джинсов. Зрительно вытянет силуэт и сделает фигуру более стройной одежда с вертикальными линиями и геометрическим рисунком.

Совет от Ляйсан Утяшевой: тем, у кого наблюдается тенденция к набору веса в области живота и боков, необходимо выполнять упражнения на пресс и заниматься аэробными тренировками. Так, отлично подойдёт бег, езда на велосипеде, аэробика. При этом важно, чтобы занятия были регулярными, поэтому, чтобы не забросить уроки, обязательно выбирайте тренировку по душе.

Упражнения для фигуры «треугольник» или «груша»: концентрация на ногах

Признаки фигуры «груша»:

Массивная нижняя часть тела

Плечи уже бёдер

Выраженная талия

Лишний вес скапливается в области бёдер, ягодиц и боков

Женщины с такой фигурой выглядят очень привлекательно. Их отличают довольно пышные бёдра наравне с узкой талией и изящным плечевым поясом. Однако, если представительницы «грушевидных» форм набирают вес, то их ноги начинают казаться слишком массивными. Для баланса формы в таком случае следует обратить внимание на проработку верхней части туловища и аэробные тренировки. Конечно, необходимо также следить за своим питанием.

Немного приталенная одежда, а также кофты в декольте отвлекут внимание от бёдер и смягчат силуэт. При фигуре типа «груша» не стоит увлекаться облегающими брюками и легинсами.