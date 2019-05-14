Упражнения по типам фигур от Ляйсан Утяшевой

Определив характерные черты своей фигуры, можно не только раскрыть секреты своего тела,но и сформировать индивидуальные правила питания и эффективных упражнений, пишет Goodhouse.ru. Подобрать рацион питания и тренировки для каждого типа фигуры нам помогла известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева.
Упражнения для фигуры «прямоугольник» или «банан»: делаем талию
Признаки фигуры «прямоугольник»:
- Бёдра и плечи приблизительно одинаковой ширины
- Талия выражена слабо
- Стройное и даже атлетичное телосложение
- Небольшая грудь
По своей природе обладательницы данного типа фигуры имеют хорошо развитые мышцы и подтянутое тело. Однако при несбалансированном питании и отсутствии физических нагрузок, даже они склонны набирать лишний вес, особенно в области живота. Поэтому «прямоугольникам» необходимо уделять особое внимание прессу.
При выборе одежды стоить обратить внимание на укороченные пиджаки и юбки с завышенной талией. Зрительно увеличат грудь кружевные блузы и кофты с запахом.
Совет от Ляйсан Утяшевой: подчеркнуть талию помогут аэробные тренировки и упражнения для проработки мышц живота: наклоны с поворотами, планка и другие. Также замечательный эффект оказывает танец живота. Его плавные, женственные движения не только сформируют стройный стан, но и придадут уверенности в себе и улучшат осанку.
Упражнения для фигуры «перевёрнутый треугольник» или «алмаз»: укрепляем низ
Признаки фигуры «перевёрнутый треугольник»:
- Плечи шире бёдер
- Стройные ноги
- Плоские ягодицы
- Пышная грудь
У представительниц фигуры этого вида лишний вес скапливается в первую очередь в верхней части туловища. Чтобы уравновесить фигуру, нужно сделать акцент на развитии нижней части тела и одновременно скорректировать плечевой пояс. Набору мышечной массы в области бёдер и ягодиц способствуют силовые упражнения с отягощениями и питание с большим содержанием белка. В то же время обладательницам фигуры типа «перевёрнутого треугольника» следует избегать отжиманий, занятий теннисом и плаванием.
Чтобы зрительно сбалансировать формы, следует избегать блуз с широкими рукавами и мешковатой одежды. Придать объём нижней части туловища помогут пышные юбки с оборками, брюки-клёш и джинсы светлых оттенков.
Совет от Ляйсан Утяшевой: оптимальным видом физической нагрузки для женщин типа «перевёрнутый треугольник» станет бег. Этот вид спорта позволяет эффективно сбрасывать вес и заметно укрепляет мышцы ног. Среди силовых упражнений я рекомендую выполнять различные приседания (классические, выпады, плие). Также стоит обратить внимание на функциональные тренировки, которые в короткие сроки позволят проработать сразу все группы мышц и заметно подтянут фигуру.
Упражнения для фигуры «песочные часы» или «гитара»: сохраняем баланс
Признаки фигуры «песочные часы»:
- Сбалансированные верхняя и нижняя части туловища
- Хорошо очерченная талия
- Пышная грудь
- Округлые ягодицы
Фигура «песочные часы» отличается гармоничными пропорциями и женственными чертами. Сейчас такой тип фигуры встречается довольно редко. Причиной этому, как считают специалисты, стали перемены в образе жизни, в числе которых сокращение времени сна и малоподвижный образ жизни. Чтобы поддерживать форму, женщинам типа «песочные часы» следует следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом. Главное для обладательниц таких соблазнительных форм, в погоне за стройностью, сохранить женственность, дарованную природой, поэтому им не стоит сильно увлекаться силовыми упражнениями.
По части одежды женщинам с такой фигурой подходит практически всё. Однако, чтобы подчеркнуть изгибы, не стоит увлекаться слишком свободной одеждой из тяжёлых тканей. Стоит обратить внимание на блузы с поясами и корсетам.
Совет от Ляйсан Утяшевой: думаю, в данном случае подойдёт любой вид спорта в умеренном количестве. Особенно хорошо отдать предпочтение танцам, степ-аэробике, плаванию. Также сохранят гармонию и не позволят откладываться лишним килограммам пилатес, йога и другие практики направления body&mind.
Упражнения для фигуры «круг» или «яблоко»: следим за питанием
Признаки фигуры «яблоко»:
- Худые ноги и руки
- Округлые линии силуэта
- Плохо выраженная талия
- Концентрация лишнего веса в районе живота
Такой тип фигуры среди женщин встречается не часто. Обладательницам «яблочных» форм сложнее всего контролировать вес. Чтобы скорректировать форму, женщинам с подобной фигурой, следует придерживаться низкокалорийного сбалансированного рациона и уделять достаточное внимание спортивным занятиям.
Женщинам с такой фигурой лучше отказаться от обтягивающих футболок. При этом можно подчеркнуть стройные ноги с помощью брюк и джинсов. Зрительно вытянет силуэт и сделает фигуру более стройной одежда с вертикальными линиями и геометрическим рисунком.
Совет от Ляйсан Утяшевой: тем, у кого наблюдается тенденция к набору веса в области живота и боков, необходимо выполнять упражнения на пресс и заниматься аэробными тренировками. Так, отлично подойдёт бег, езда на велосипеде, аэробика. При этом важно, чтобы занятия были регулярными, поэтому, чтобы не забросить уроки, обязательно выбирайте тренировку по душе.
Упражнения для фигуры «треугольник» или «груша»: концентрация на ногах
Признаки фигуры «груша»:
- Массивная нижняя часть тела
- Плечи уже бёдер
- Выраженная талия
- Лишний вес скапливается в области бёдер, ягодиц и боков
Женщины с такой фигурой выглядят очень привлекательно. Их отличают довольно пышные бёдра наравне с узкой талией и изящным плечевым поясом. Однако, если представительницы «грушевидных» форм набирают вес, то их ноги начинают казаться слишком массивными. Для баланса формы в таком случае следует обратить внимание на проработку верхней части туловища и аэробные тренировки. Конечно, необходимо также следить за своим питанием.
Немного приталенная одежда, а также кофты в декольте отвлекут внимание от бёдер и смягчат силуэт. При фигуре типа «груша» не стоит увлекаться облегающими брюками и легинсами.
Совет от Ляйсан Утяшевой: для обретения стройных ног хорошо подойдут прыжки на скакалке и растяжка. Также для женщин с типом фигуры «треугольник» отличным занятием станет плавание. Этот вид спорта хорошо разовьёт верх туловища и сделает тело гармоничным.