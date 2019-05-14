Какую обувь носить летом 2019

Мюли

Такая обувь напоминает тапочки.Их отличительная черта - закрытый носок, открытая пятка, невысокий каблук. Хоть эта обувь и выглядит просто, но она имеет массу преимуществ, например, они не натирают пятку, даже если ноги отекли, то все равно мюли удобно обувать. Носить такую обувь лучше всего с юбками, футболками, оверсайз пиджаками, с блузами.

Босоножки с тонким ремешком

Эта обувь хорошо дополнит гардероб с базовыми вещами. Она придаст женственности, и сделает образ более женственным.

Кроссовки и кеды

Это must have для каждой модницы. Удобная обувь добавит образу игривости. Кеды и кроссовки хорошо сочетаются с брюками, платьями, юбками.

Высокая платформа

Тем, кто не может своей жизни представить без каблуков, этим летом стоит обратить внимание на обувь на платформе. У платформы есть свои преимущества, например стопа зафиксирована и ноги устают не так сильно.

Мини каблуки

Эта обувь может быть представлена любой формой: лодочками, полусапожками, сандалиями на шнуровке, но всегда сохраняется – маленький, не более 2 см каблук. Многие девушки не очень любят эту модель, так как он может визуально увеличивать ногу. Дизайнеры отмечают, что мини каблук стоит выбирать высоким девушкам. Носить такую обувь можно с платьями, джинсами, юбками. Самое главное, чтобы одежда не закрывала щиколотку.

Острые носки