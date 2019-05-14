Какую обувь носить летом 2019

Прежде всего, нужно отдавать предпочтение той обуви, которая будет сочетаться с большим количеством ваших вещей, пишет Ivona. Рассказываем о том, какую обувь выбрать на лето 2019.
- Мюли
Такая обувь напоминает тапочки.Их отличительная черта - закрытый носок, открытая пятка, невысокий каблук. Хоть эта обувь и выглядит просто, но она имеет массу преимуществ, например, они не натирают пятку, даже если ноги отекли, то все равно мюли удобно обувать. Носить такую обувь лучше всего с юбками, футболками, оверсайз пиджаками, с блузами.
- Босоножки с тонким ремешком
Эта обувь хорошо дополнит гардероб с базовыми вещами. Она придаст женственности, и сделает образ более женственным.
- Кроссовки и кеды
Это must have для каждой модницы. Удобная обувь добавит образу игривости. Кеды и кроссовки хорошо сочетаются с брюками, платьями, юбками.
- Высокая платформа
Тем, кто не может своей жизни представить без каблуков, этим летом стоит обратить внимание на обувь на платформе. У платформы есть свои преимущества, например стопа зафиксирована и ноги устают не так сильно.
- Мини каблуки
Эта обувь может быть представлена любой формой: лодочками, полусапожками, сандалиями на шнуровке, но всегда сохраняется – маленький, не более 2 см каблук. Многие девушки не очень любят эту модель, так как он может визуально увеличивать ногу. Дизайнеры отмечают, что мини каблук стоит выбирать высоким девушкам. Носить такую обувь можно с платьями, джинсами, юбками. Самое главное, чтобы одежда не закрывала щиколотку.
- Острые носки
Не стоит выбирать очень острый носок, это будет смотреть нелепо. Туфли с острым носком подойдут тем, у кого деловой стиль.