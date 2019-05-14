Вт, 14.05.2019

Какую обувь носить летом 2019

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Модная обувь. Лето 2019.

ФОТО: Instagram

Прежде всего, нужно отдавать предпочтение той обуви, которая будет сочетаться с большим количеством ваших  вещей, пишет Ivona. Рассказываем о том, какую обувь выбрать на лето 2019.

  • Мюли

Такая обувь напоминает тапочки.Их отличительная черта - закрытый носок, открытая пятка, невысокий каблук. Хоть эта обувь и выглядит просто, но она имеет массу преимуществ, например, они не натирают пятку, даже если ноги отекли, то все равно мюли удобно обувать. Носить такую обувь лучше всего с юбками, футболками, оверсайз пиджаками, с блузами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Босоножки с тонким ремешком

Эта обувь хорошо дополнит гардероб с базовыми вещами. Она придаст женственности, и сделает образ более женственным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Кроссовки и кеды

Это must have для каждой модницы. Удобная обувь добавит  образу игривости. Кеды и кроссовки хорошо сочетаются с брюками, платьями, юбками.

  • Высокая платформа

Тем, кто не может своей жизни представить без каблуков, этим летом стоит обратить внимание на обувь на платформе. У платформы есть свои преимущества, например стопа зафиксирована и ноги устают не так сильно.

  • Мини каблуки

Эта обувь может быть представлена любой формой: лодочками, полусапожками, сандалиями на шнуровке, но всегда сохраняется – маленький, не более 2 см каблук. Многие девушки не очень любят эту модель, так как он может визуально увеличивать ногу. Дизайнеры отмечают, что мини каблук стоит выбирать высоким девушкам. Носить такую обувь можно с платьями, джинсами, юбками. Самое главное, чтобы одежда не закрывала щиколотку.

  • Острые носки

Не стоит выбирать очень острый носок, это будет смотреть нелепо. Туфли с острым носком подойдут тем, у кого деловой стиль.

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