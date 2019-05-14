Чем женщина 45+ может с легкостью очаровать мужчину

Подготовка

Перед тем как выйти «на охоту», хорошо поработайте над своей психологической подготовкой. В первую очередь, позаботьтесь о собственной самооценке! Тренируйте мимику перед зеркалом, знайте свои сильные стороны и сильные ракурсы тела. Так вы сможете занимать выигрышную позицию в глазах мужчины. Также научитесь внимательно слушать, это покорит любого человека, пишет Fabiosa.ru.

Активные действия

1. Ухаживайте за собой

Не требуется никаких пластических операций. Просто заботьтесь о своем здоровье и выглядите максимально женственной и ухоженной. В одежде выбирайте минимализм. Именно этот стиль поможет выглядеть по-аристократичному привлекательно, что сразу делает акцент на вашем характере и личности. Занимайтесь спортом, следите за питанием, не забывайте о косметическом уходе.

2. Используйте свой аромат

Отнеситесь к себе, как к произведению искусства. У вас должны быть собирательный элемент вашей личности по которому вас будут идентифицировать. Подберите такой аромат, который будет усиливать ваш природный запах и играть на руку «феромонам любви».

3. Забудьте о стеснении

Стесняться себя в таком важном возрасте – тактически неправильно. Вы должны показать не только окружающим, но и вашей потенциальной половинке, что вы прекрасно проводили время на протяжение своего возраста и к нынешнему периоду стали невероятной мудрой женщиной, которая повидала в жизни столько, что ей нечего стеснятся.

4. Подчеркните свои таланты и навыки

К такому возрасту вы, скорее всего, уже добились чего-то. Это не время когда молодые могут смотреть на звезды и мечтать о своем туманном, но романтичном будущем. У вас за плечами огромный багаж опыта, профессионализма и покоренных вершин. Используйте их! Рассказывайте о своих достижениях, а если обладаете интересной работой, тогда рассказывайте о мире через призму своей профессии.

5. Используйте красивый язык тела

Язык тела – важный элемент коммуникации с объектом соблазнения. В совокупности с вашей уверенностью, это оружие, которое бьет наверняка. Ведь мимика, жесты и язык тела - один из древнейших способов обольщения, но не забывайте работать над ним. Как кого-то может покорить красивое декларирование стихотворения на французском, так же ваш язык тела может поразить потенциального жениха.