Шесть самых досадных ошибок в интерьере кухни

Особое внимание рекомендуется уделить ремонту на кухне – в помещении, в котором мы проводим немало времени. Требования к комфорту там повышенные, поэтому спешить не стоит. Обдумывать надо каждую деталь, иначе впоследствии об ошибках придется не раз пожалеть. Какие это ошибки, пояснит Joinfo.ua.

1. Загромождение пространства

Всевозможные полочки, шкафчики, тумбочки на кухне всегда нужны, но они часто занимают больше пространства, чем необходимо. В результате в этом помещении становится тесно, ввиду чего заниматься приготовлением пищи и уборкой оказывается неудобно. Со временем вы захотите избавиться от мешающей мебели вместе с ее содержимым, поэтому советуем вам придерживаться правил минимализма.

Прежде чем распланировать пространство, подумайте, действительно ли вам нужна та утварь, которую вы собираетесь прятать в шкафы. Если вы не пользовались ею на протяжении длительного времени, то и в дальнейшем она не понадобится, уж поверьте.

2. Неправильный выбор цвета

Стены, расположенные за плитой и раковиной, трудно отмывать от загрязнений. Светлые тона, конечно, визуально добавляют пространства помещению, но они усложняют задачу по наведению чистоты хозяйкам. Если вы решили использовать светлые тона, то позаботьтесь о том, чтобы материалы, из которых будет выполнен кухонный фартук, легко чистились.

Ошибочно думать, что черный цвет поможет скрыть следы жира и другие загрязнения. На нем они также хорошо заметны, как и на белом фоне. Не следует также перегружать кухню слишком яркими цветами. Находиться в такой комнате станет тяжело психологически. Например, красный будоражит нервную систему и даже способен лишить аппетита и привести к головной боли.

3. Плохое освещение

Многие думают, что на кухне не нужно слишком много света: там не читают, не занимаются рукоделием. Однако специалисты в области дизайна интерьеров говорят, что в этой комнате хорошее освещение необходимо. Полумрак не добавит вам настроения и не вдохновит на кулинарные подвиги. К тому же, готовить пищу вам будет некомфортно, а глаза начнут уставать.

4. Отсутствие достаточного количества розеток

Если вам сейчас нечего в них включать, то это еще не говорит о том, что ситуация не изменится со временем. На рынке бытовой техники можно купить домашних «помощников», которые способны облегчить вам работу. Возможно, после ремонта вы захотите сделать такие приобретения.

5. Сочетание плитки с ламинатом

В последнее время сочетать эти два материала стало модным. Эта необычная идея покорила многих. Действительно, такое решение выглядит красиво, необычно и очень практично. Но только на картинке. На самом деле объединение этих материалов приводит к проблемам с накоплением грязи и влаги.

6. Плохая уборка по верхам

У каждого на кухне есть подвесные шкафы. Убирать там не всегда хочется, а зря. Жир и грязь, которые накапливаются на этой мебели, со временем становятся источником неприятного запаха. Если вы не хотите, чтобы ваш ремонт был испорчен очень скоро, уделяйте внимание этим местам.