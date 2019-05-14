Польза подсолнечного масла для красоты и молодости кожи

Да и, честно говоря, внутрь его нужно применять в довольно ограниченных количествах, либо заменить на более полезные масла. А вот в масках для лица, подсолнечное масло демонстрирует исключительно положительные свойства, пишет Joinfo.ua.

Восстанавливает гидробаланс кожи

За счёт большого количества витамина Е, подсолнечное масло способствует сохранению жидкости в коже. Это вещество проникает в глубокие слои и задерживает там воду, что приводит к заметному повышению упругости и бархатистости кожных покровов. После того, как масляная маска будет смыта, конечно же.

Защищает от ультрафиолетового излучения

Всё тот же витамин Е является ещё и мощным природным антиоксидантом, который прекрасно защищает клетки кожи от свободных радикалов, возникающих из-за воздействия ультрафиолетового излучения. Впрочем, это всё ещё не означает, что можно забыть о солнцезащитных кремах. Но лучше два механизма защиты, нежели один – не так ли?

Борется против акне

Одна из самых неприятных свойств акне – образование долго незаживающих повреждений кожи. К счастью, в подсолнечном масле содержатся вещества, стимулирующие клеточную регенерацию. Кроме то, подсолнечное масло помогает регулировать выделительные функции кожи.

Предотвращает возникновение морщин

Именно такой эффект получается при сочетании более эффективного накопления жидкости и более эффективной защиты от ультрафиолета. Морщинам просто не из чего развиваться, так что кожа выглядит существенно моложе своего возраста.

Защищает от сухости кожи

Для обезвоженной или слишком чувствительной кожи, подсолнечное масло – настоящее спасение. Оно и защитную пленку образует, и накопление жидкости стимулирует, и поврежденные клетки восстанавливает. Главное – смывать средства с подсолнечным маслом чем-то натуральным и не подсушивающим кожу.

Дает коже блеск

Но не жирный масляный блеск, закономерный при намазывании кожи маслом, а здоровое сверкание гладкой, увлажнённой и ровной кожи. Поэтому если вы чувствуете, что ваша кожа устала и нуждается в дополнительном отдыхе и питании – используйте средства на основе подсолнечного масла.