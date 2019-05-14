Польза подсолнечного масла для красоты и молодости кожи

Для того, чтобы кожа была молодой и красивой, нужно за ней следить. В том числе – и путем использования масок и средств на основе подсолнечного масла. Потому как этот продукт полезен не только при употреблении внутрь, но и при наружном применении.
Да и, честно говоря, внутрь его нужно применять в довольно ограниченных количествах, либо заменить на более полезные масла. А вот в масках для лица, подсолнечное масло демонстрирует исключительно положительные свойства, пишет Joinfo.ua.
- Восстанавливает гидробаланс кожи
За счёт большого количества витамина Е, подсолнечное масло способствует сохранению жидкости в коже. Это вещество проникает в глубокие слои и задерживает там воду, что приводит к заметному повышению упругости и бархатистости кожных покровов. После того, как масляная маска будет смыта, конечно же.
- Защищает от ультрафиолетового излучения
Всё тот же витамин Е является ещё и мощным природным антиоксидантом, который прекрасно защищает клетки кожи от свободных радикалов, возникающих из-за воздействия ультрафиолетового излучения. Впрочем, это всё ещё не означает, что можно забыть о солнцезащитных кремах. Но лучше два механизма защиты, нежели один – не так ли?
- Борется против акне
Одна из самых неприятных свойств акне – образование долго незаживающих повреждений кожи. К счастью, в подсолнечном масле содержатся вещества, стимулирующие клеточную регенерацию. Кроме то, подсолнечное масло помогает регулировать выделительные функции кожи.
- Предотвращает возникновение морщин
Именно такой эффект получается при сочетании более эффективного накопления жидкости и более эффективной защиты от ультрафиолета. Морщинам просто не из чего развиваться, так что кожа выглядит существенно моложе своего возраста.
- Защищает от сухости кожи
Для обезвоженной или слишком чувствительной кожи, подсолнечное масло – настоящее спасение. Оно и защитную пленку образует, и накопление жидкости стимулирует, и поврежденные клетки восстанавливает. Главное – смывать средства с подсолнечным маслом чем-то натуральным и не подсушивающим кожу.
- Дает коже блеск
Но не жирный масляный блеск, закономерный при намазывании кожи маслом, а здоровое сверкание гладкой, увлажнённой и ровной кожи. Поэтому если вы чувствуете, что ваша кожа устала и нуждается в дополнительном отдыхе и питании – используйте средства на основе подсолнечного масла.
Напоминаем, что ни одно подобное средство, в том числе и подсолнечное масло, не являются панацеей. В некоторых ситуациях, без визита к дерматологу не обойтись.