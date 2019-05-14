Цельные купальники: модные тендеции 2019

Каждая женщина хочет быть неотразимой и восхитительной. Лето – солнце, отдых и море. Важно правильно выбрать купальник, чтобы во время отпуска ловить восторженные взгляды, пишет Ivona. Рассказываем, какие сплошные купальники стоит выбирать этим летом.
Преимущества цельных купальников:
- Они корректируют фигуру
Такие купальники помогают скрыть недостатки фигуры, а некоторые фасоны могут «нарисовать» талию или визуально удлинить ноги.
- Они также сексуальны, как и бикини
Если слитный – это не значит что закрытый. Каждый год дизайнеры стараются отыскать что-то новое, то дерзкие разрезы, то шнуровки.
- Слитные купальники скрывают дефекты кожи
Благодаря такому купальнику можно закрыть шрамы, ожоги.
- Комфортны и практичны
Не нужно переживать, что что-то отвяжется или слетит от сильной волны.
Какие цельные купальники модны в 2019:
В спортивном стиле
Теперь такие купальники подходят не только для походов в бассейн. Сейчас спортивный стиль в тренде, а также он хорошо садиться по фигуре. Этот фасон делает силуэт стройнее.
- Акцент на одно плечо
У такого купальника может быть много разных моделей и есть из чего выбирать. Он может быть с толстой бретелькой или тонкой, с плавным переходом от груди.
- Купальники с полностью открытым бедром
В таких купальниках достаточно высокие вырезы на бедрах, что ноги выглядят длиннее. Чаще всего в таких моделях представлены трусики-стринги.
Слитные купальники с глубоким V-образным вырезом
Достаточно откровенный фасон. Такую модель стоит выбирать тем, у кого нет проблем с фигурой. У этих купальников чаще откровенные вырез, а трусики с высокой талией.
- Монокини
Эта модель уже достаточно долго не выходит из моды. Летом 2019 в тренде будут вырезы на животе, могут быть асимметричные.
- Блестящий купальник
Любительницы яркого и стразиков в этом сезоне могут смело выбирать блестящие купальники и быть в тренде. Образ можно дополнить длинной накидкой.
- Купальник со шнуровкой
Всего одна деталь может дополнить купальник и сделать его самым модным. В этом сезон, например, стоит обратить внимание на шнуровку. Она может быть спереди, сзади, по бокам. Но при выборе купальника со шнуровкой стоит отдавать предпочтение однотонным моделям.
- Сетка
Теперь сетка добралась и до купальников. Такая полупрозрачность создается по-разному, это могут горизонтальные или вертикальные вставки на животе или по бокам. Особенно в тренде ручная вязка, которая придает купальнику особой романтичности.