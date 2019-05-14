Цельные купальники: модные тенденции 2019

Купальники с полностью открытым бедром

В таких купальниках достаточно высокие вырезы на бедрах, что ноги выглядят длиннее. Чаще всего в таких моделях представлены трусики-стринги.

Слитные купальники с глубоким V-образным вырезом

Достаточно откровенный фасон. Такую модель стоит выбирать тем, у кого нет проблем с фигурой. У этих купальников чаще откровенные вырез, а трусики с высокой талией.

Монокини

Эта модель уже достаточно долго не выходит из моды. Летом 2019 в тренде будут вырезы на животе, могут быть асимметричные.

Блестящий купальник

Любительницы яркого и стразиков в этом сезоне могут смело выбирать блестящие купальники и быть в тренде. Образ можно дополнить длинной накидкой.

Купальник со шнуровкой

Всего одна деталь может дополнить купальник и сделать его самым модным. В этом сезон, например, стоит обратить внимание на шнуровку. Она может быть спереди, сзади, по бокам. Но при выборе купальника со шнуровкой стоит отдавать предпочтение однотонным моделям.

Сетка

Теперь сетка добралась и до купальников. Такая полупрозрачность создается по-разному, это могут горизонтальные или вертикальные вставки на животе или по бокам. Особенно в тренде ручная вязка, которая придает купальнику особой романтичности.