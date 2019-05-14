Чт, 16.05.2019
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Цельные купальники: модные тенденции 2019

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Сплошной купальник. Лето 2019.

ФОТО: Instagram

Каждая женщина хочет быть неотразимой и восхитительной. Лето – солнце, отдых и море. Важно правильно выбрать купальник, чтобы во время отпуска ловить восторженные взгляды, пишет Ivona. Рассказываем, какие сплошные купальники стоит выбирать этим летом. 

Преимущества цельных купальников:

  • Они корректируют фигуру 

Такие купальники помогают скрыть недостатки фигуры, а некоторые фасоны могут «нарисовать» талию или визуально удлинить ноги.

  • Они также сексуальны, как и бикини

Если слитный – это не значит что закрытый. Каждый год дизайнеры стараются отыскать что-то новое, то дерзкие разрезы, то шнуровки.

  • Слитные купальники скрывают дефекты кожи

Благодаря такому купальнику можно закрыть шрамы, ожоги.

  • Комфортны и практичны

Не нужно переживать, что что-то отвяжется или слетит от сильной волны.

Какие цельные купальники модны в 2019:

В спортивном стиле 

Теперь такие купальники подходят не только для походов в бассейн. Сейчас спортивный стиль в тренде, а также он хорошо садиться по фигуре. Этот фасон делает силуэт стройнее.

  • Акцент на одно плечо

 У такого купальника может быть много разных моделей и есть из чего выбирать. Он может быть с толстой бретелькой или тонкой, с плавным переходом от груди.

  • Купальники с полностью открытым бедром 

В таких купальниках достаточно высокие вырезы на бедрах, что ноги выглядят длиннее. Чаще всего в таких моделях представлены трусики-стринги.

Слитные купальники с глубоким V-образным вырезом 

Достаточно откровенный фасон. Такую модель стоит выбирать тем, у кого нет проблем с фигурой. У этих купальников чаще откровенные вырез, а трусики с высокой талией.

  • Монокини 

Эта модель уже достаточно долго не выходит из моды. Летом 2019 в тренде будут вырезы на животе, могут быть асимметричные.

  • Блестящий купальник

Любительницы яркого и стразиков в этом сезоне могут смело выбирать блестящие купальники и быть в тренде. Образ можно дополнить длинной накидкой.

  • Купальник со шнуровкой

Всего одна деталь может дополнить купальник и сделать его самым модным. В этом сезон, например, стоит обратить внимание на шнуровку. Она может быть спереди, сзади, по бокам. Но при выборе купальника со шнуровкой стоит отдавать предпочтение однотонным моделям.

  • Сетка

Теперь сетка добралась и до купальников. Такая полупрозрачность создается по-разному, это могут горизонтальные или вертикальные вставки на животе или по бокам. Особенно в тренде ручная вязка, которая придает купальнику особой романтичности.

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