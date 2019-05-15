Ученые: кремы от загара опасней самого солнца

Шокирующие данные исследования опубликовали специалисты из США.

Проведенное ими исследование показало, что ингредиенты средств, блокирующие ультрафиолетовое излучение, — оксибензон, авобензон, октокрилен и экамсул — всасываются в кровь при постоянном применении и не выводятся из организма, где накапливаются в огромных количествах, пишет Yasnonews.ru. Химическое отравление происходит уже после первого применения.

В эксперименте приняли участие 24 здоровых добровольца обоих полов, средний возраст которых 35 лет. Их разделили на 4 группы.

В течение 4 дней по 4 раза в день они наносили на кожу солнцезащитный лосьон, крем или спрей, покрывая при этом 75% поверхности тела. В конце эксперимента у людей взяли анализы крови. Результаты показали, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к значительному повышению содержания вредных веществ, пишут «Известия» со ссылкой на Journal of the American Medical Association.

Так, если установленный FDA порог безопасности не должен превышать 0,5 нг/мл, то для авобензона эта цифра в крови участников исследования составила примерно 4 нг/мл, для октокрилена — от 5,7 до 7,8 нг/мл, а для экамсула — 1,5 нг/мл. При этом для оксибензона показатель достигал 209,6 нг/мл.

Таким образом, в особой опасности те, кто использует такие средства интенсивно, боясь обгореть.

Авторы работы утверждают, что это вещество может вызывать гормональные нарушения у людей, угрожающие их репродуктивной системе, а также обладает канцерогенным эффектом.

В то же время отмечается, что для подтверждения вреда солнцезащитных кремов нужны более масштабные исследования, включающие тщательное изучение последствий для здоровья.

Как признают сами ученые, в реальной жизни люди, скорее всего, не используют солнцезащитные крема в таких количествах и так часто, как в исследовании. Кроме того, на всасываемость средств могут влиять такие факторы, как купание, ношение одежды или работа на улице. В лабораторных условиях все эти факторы не учитывались.