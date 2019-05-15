Что брать с собой, отправляясь в роддом?
Часто этот момент наступает неожиданно, поэтому будущим мама стоит быть готовыми и заранее собрать сумку со всем необходимым для родов.
Рижский роддом подготовил свой списочек того, что нужно учесть каждой роженице, чтобы в столь значимый день прибыть в больницу в полной готовности, пишет Rus.tvnet.lv.
Стоит отметить, что сознательные будущие мамы начинают готовить сумку для родов своевременно - уже на 25-37-й неделе.
1. ВАЖНО - документы!
- документ, удостоверяющийющий личность, - паспорт или ID-карта;
- «Паспорт матери»;
- другие документы, связанные с процессом беременности и состоянием здоровья роженицы: оригинал теста на группу крови и резус фактора, результаты ультрасоноскопии, заключения консультантов, результаты дополнительных анализов;
- страховой полис (если таковой имеется).
Если во время родов планируется еще чье-то присутствие, то этой персоне также необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- результаты флюорографии (рентгеновского обследования грудной клетки), полученные в течение последнего года.
Далее перечисленные требованиями не являются обязательными при поступлении в роддом - это просто полезные советы и пожелания, основанные на опыте.
2. Одежда для женщины
Будущей мамочке необходимо подумать о двух главных «нарядах» - для процесса родов, а также сразу после них. Конечно, женщины предпочитают позаботиться и об одежде, в которой повезут малыша домой.
Для родов - удобная хлопковая одежда, пара коротких хлопковых носочков, халат, домашние тапочки.
В период после родов - удобная, приспособленная для кормления ребенка одежда и бюстгальтер (желательно из хлопка), одноразовое или хлопковое нижнее белье (трусики), тапочки для душа.
Одежда для персоны, которая планирует присутствовать при родах:
- подходящая и удобная сменная одежда и домашняя обувьi.
3. Одежда для новорожденного
- Cоответствующие помещению 3-4 комплекта хлопковой одежды;
- 3-4 пеленочки из хлопка (или одноразовые);
- 2 шапочки из хлопка, 2 пары перчаток из хлопка, 2 пары теплых носочков.
- Одежда для новорожденного ребенка, в том числе и совершенно новая, должна быть постирана и поглажена!
4. Продукты питания
- Два литра негазированной минеральной воды в бутылке спортивного типа (если вас освежает слегла газированная вода - можно взять и такую).
- Небольшое количество легких продуктов питания в подходящей упаковке (например, йогурты).
5. Предметы личной гигиены для женщины
- Предметы личной гигиены, 2-3 полотенца.
- Послеродовые прокладки.
- Микроклизмы (2).
- По прибытии в роддом в приемном отделении в любое время суток
у вас есть возможность приобрести комплект принадлежностей гигиены одноразового пользования (прокладка, одноразовые пеленочки, памперсы).
6. Предметы гигиены для новорожденного
- Мыло для детей, влажные салфетки для ухода за новорожденным.
- 2 полотенца - одно поменьше, второе побольше, в которое можно укутать всего малыша.
- Памперсы.
Эти, а также другие необходимые для мамочки и малыша предметы гигиены можно приобрести в аптеке роддома или в магазине для мамочек.
Стоит знать!
Личные вещи советуем поместить в закрывающуюся и легко переносимую сумку, например, в закрывающийся чемодан на колесиках.
Настойчиво рекомендуем ценные вещи оставить дома или доверить их сопровождающему, чтобы доставить домой или в другое безопасное место.
Одежду для момента выписки сложите уже заранее дома в два пакета - один с комплектом легкой одежды, а второй - потеплее.