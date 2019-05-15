Что брать с собой, отправляясь в роддом?

Рижский роддом подготовил свой списочек того, что нужно учесть каждой роженице, чтобы в столь значимый день прибыть в больницу в полной готовности, пишет Rus.tvnet.lv.

Стоит отметить, что сознательные будущие мамы начинают готовить сумку для родов своевременно - уже на 25-37-й неделе.

1. ВАЖНО - документы!

документ, удостоверяющийющий личность, - паспорт или ID-карта;

«Паспорт матери»;

другие документы, связанные с процессом беременности и состоянием здоровья роженицы: оригинал теста на группу крови и резус фактора, результаты ультрасоноскопии, заключения консультантов, результаты дополнительных анализов;

страховой полис (если таковой имеется).

Если во время родов планируется еще чье-то присутствие, то этой персоне также необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

результаты флюорографии (рентгеновского обследования грудной клетки), полученные в течение последнего года.

Далее перечисленные требованиями не являются обязательными при поступлении в роддом - это просто полезные советы и пожелания, основанные на опыте.

2. Одежда для женщины

Будущей мамочке необходимо подумать о двух главных «нарядах» - для процесса родов, а также сразу после них. Конечно, женщины предпочитают позаботиться и об одежде, в которой повезут малыша домой.

Для родов - удобная хлопковая одежда, пара коротких хлопковых носочков, халат, домашние тапочки.

В период после родов - удобная, приспособленная для кормления ребенка одежда и бюстгальтер (желательно из хлопка), одноразовое или хлопковое нижнее белье (трусики), тапочки для душа.

Одежда для персоны, которая планирует присутствовать при родах:

подходящая и удобная сменная одежда и домашняя обувьi.

3. Одежда для новорожденного

Cоответствующие помещению 3-4 комплекта хлопковой одежды;

3-4 пеленочки из хлопка (или одноразовые);

2 шапочки из хлопка, 2 пары перчаток из хлопка, 2 пары теплых носочков.

Одежда для новорожденного ребенка, в том числе и совершенно новая, должна быть постирана и поглажена!

4. Продукты питания

Два литра негазированной минеральной воды в бутылке спортивного типа (если вас освежает слегла газированная вода - можно взять и такую).

Небольшое количество легких продуктов питания в подходящей упаковке (например, йогурты).

5. Предметы личной гигиены для женщины

Предметы личной гигиены, 2-3 полотенца.

Послеродовые прокладки.

Микроклизмы (2).

По прибытии в роддом в приемном отделении в любое время суток

у вас есть возможность приобрести комплект принадлежностей гигиены одноразового пользования (прокладка, одноразовые пеленочки, памперсы).

6. Предметы гигиены для новорожденного

Мыло для детей, влажные салфетки для ухода за новорожденным.

2 полотенца - одно поменьше, второе побольше, в которое можно укутать всего малыша.

Памперсы.

Эти, а также другие необходимые для мамочки и малыша предметы гигиены можно приобрести в аптеке роддома или в магазине для мамочек.

Стоит знать!

Личные вещи советуем поместить в закрывающуюся и легко переносимую сумку, например, в закрывающийся чемодан на колесиках.

Настойчиво рекомендуем ценные вещи оставить дома или доверить их сопровождающему, чтобы доставить домой или в другое безопасное место.