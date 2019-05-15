«Мой муж хочет, чтобы я увеличила бюст»: нормальны ли такие просьбы со стороны любящего человека?

Когда люди любят друг друга, кажется, что они должны принимать партнеров со всеми их достоинствами и недостатками. Ведь существует множество счастливых пар, в которых один или оба обладают вовсе не эталонными данными. К тому же, принято полагать, что любят не за физическую красоту, а за духовную, внутреннюю, и то, кем человек является, пишет Fabiosa.ru.
Одна из пользовательниц Reddit в апреле 2019-го поделилась своими переживаниями по поводу того, что муж часто предлагал ей увеличить грудь. Молодые люди состояли в браке уже 6 лет, мужчину, казалось бы, вовсе не беспокоили формы девушки. Сама она прекрасно осознавала, что обладала небольшой грудью, и ее это полностью устраивало. Муж героини нашей истории, как и многие представители сильного пола, с годами начал лысеть и использовать это в качестве дополнительного аргумента. Дескать, она ставит себе имплантаты, он – делает пересадку волос, даже не понимая, что заставлял ее чувствовать себя все более неуверенной.
Пост девушки прокомментировали около 3 тыс раз.
©Mention-It-ALL:
У вас есть полное право расстраиваться. Я была бы в ярости. Установка грудных имплантатов – серьезная операция, это – не прогулка в парке. Вы не интересовались, почему он заговорил об этом именно сейчас?
©PrincessPlastilina:
Каждая знакомая мне женщина, которая увеличивала грудь, жалела об этом. Решение должно быть на 100% лично вашим. Никто не может заставлять вас вставить имплантаты.
©chadmasterson:
У моей жены маленькая грудь. Если бы я хотел жить с женщиной с большим бюстом и это было бы настолько приоритетно, что я попросил бы ее вставить себе в грудь «пакеты», то женнился бы на другой. Этот парень сумасшедший.
©theudoon:
Если он хочет большую грудь, пускай бы вставил имплантаты себе.
©betterthanspez:
Никогда не меняйте свое тело столь кардинально для кого-то другого. Это – худшая причина.
Итак, почему женщины прибегают к пластике груди? Для этого есть несколько причин.
- Коррекция размера и формы для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, в частности, после беременности.
- Восстановительная хирургия.
- Уменьшение размера, обусловленное некоторыми медицинскими состояниями.
Нельзя забывать о таких рисках, как:
- вероятное рубцевание мягких тканей;
- боли в груди;
- снижение чувствительности;
- развитие инфекционного заболевания;
- разрыв имплантата.
Более того, установка протезов, а иначе это не назвать, не защитит грудь от провисания, на ее форме и размере могут сказаться колебания веса, наличие имплантатов усложняет маммографическое обследование. У некоторых женщин после таких операций наблюдаются трудности с грудным вскармливанием. Дополнительные операции могут потребоваться в случае вероятного разрыва имплантата, его плановой замены или удаления.
Меняться ради кого-то – не самое верное решение, ведь всего, что человек делает со своей внешностью, он должен хотеть сам, для себя. С такими просьбами в действительности сталкиваются многие женщины. Как бы вы повели себя на месте героини нашей истории?