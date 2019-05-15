«Мой муж хочет, чтобы я увеличила бюст»: нормальны ли такие просьбы со стороны любящего человека?

Одна из пользовательниц Reddit в апреле 2019-го поделилась своими переживаниями по поводу того, что муж часто предлагал ей увеличить грудь. Молодые люди состояли в браке уже 6 лет, мужчину, казалось бы, вовсе не беспокоили формы девушки. Сама она прекрасно осознавала, что обладала небольшой грудью, и ее это полностью устраивало. Муж героини нашей истории, как и многие представители сильного пола, с годами начал лысеть и использовать это в качестве дополнительного аргумента. Дескать, она ставит себе имплантаты, он – делает пересадку волос, даже не понимая, что заставлял ее чувствовать себя все более неуверенной.

Пост девушки прокомментировали около 3 тыс раз.

©Mention-It-ALL:

У вас есть полное право расстраиваться. Я была бы в ярости. Установка грудных имплантатов – серьезная операция, это – не прогулка в парке. Вы не интересовались, почему он заговорил об этом именно сейчас?

©PrincessPlastilina:

Каждая знакомая мне женщина, которая увеличивала грудь, жалела об этом. Решение должно быть на 100% лично вашим. Никто не может заставлять вас вставить имплантаты.

©chadmasterson:

У моей жены маленькая грудь. Если бы я хотел жить с женщиной с большим бюстом и это было бы настолько приоритетно, что я попросил бы ее вставить себе в грудь «пакеты», то женнился бы на другой. Этот парень сумасшедший.

©theudoon:

Если он хочет большую грудь, пускай бы вставил имплантаты себе.

©betterthanspez:

Никогда не меняйте свое тело столь кардинально для кого-то другого. Это – худшая причина.

Итак, почему женщины прибегают к пластике груди? Для этого есть несколько причин.

Коррекция размера и формы для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, в частности, после беременности.

Восстановительная хирургия.

Уменьшение размера, обусловленное некоторыми медицинскими состояниями.

Нельзя забывать о таких рисках, как:

вероятное рубцевание мягких тканей;

боли в груди;

снижение чувствительности;

развитие инфекционного заболевания;

разрыв имплантата.

Более того, установка протезов, а иначе это не назвать, не защитит грудь от провисания, на ее форме и размере могут сказаться колебания веса, наличие имплантатов усложняет маммографическое обследование. У некоторых женщин после таких операций наблюдаются трудности с грудным вскармливанием. Дополнительные операции могут потребоваться в случае вероятного разрыва имплантата, его плановой замены или удаления.