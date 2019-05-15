Три самых невыносимых Знака в старости

Самые невыносимые знаки Зодиака в старости

Измениться и отказаться от своих привычек человеку в возрасте нелегко. Поэтому стоит в молодости обращать внимание на непростые черты характера и работать над ними. Знаки Зодиака подскажут, кому это надо сделать в первую очередь.

Овен

Эти упрямцы еще в юности знают, xто и как надо всем делать, о чем не забывают рассказать в подробностях. С возрастом к этому добавляется непререкаемая авторитетность, ссылки на жизненный опыт, отчего с ними лучше не спорить. Впрочем, они и не дадут вам рот раскрыть даже.

Дева

Их перфекционизм набирает обороты с каждым годом, поэтому окружающим надо запастись большим терпением, чтобы выслушивать бесконечные назидания, где должны лежать носки, на какой высоте надо прибить крючок для полотенца и сколько воды расходовать в день.

Весы

Молодиться в возрасте далеко не девичьем - это как раз про Весов. Они становятся особенно чувствительными к новым морщинам, поэтому их разговоры больше напоминают стон о былой красоте. Выслушивать это невозможно, но придется - у каждого свой пунктик.