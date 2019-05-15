Не только количество еды, но и сами продукты оказывают влияние на наше самочувствие во время менструации. Какие же из них в эти периоды лучше исключать из своего рациона?

Шесть продуктов, которые делают критические дни ещё более невыносимыми

1. Кофе

Кофеин способствует сужению кровеносных сосудов, в том числе и тех, которые «питают» матку. Это в свою очередь может вызвать более интенсивные спазмы.

2. Острая пища

Она может вызвать вздутие живота, которое усугубит неприятные ощущения во время месячных. Если вы всё же не хотите отказываться от острых и пряных блюд, отдайте предпочтение органическим специям — кориандру, шафрану или кардамону.

3. Конфеты и другие продукты с высоким содержанием сахара

Любимые лакомства в эти дни лучше заменить фруктами. Конфеты, пончики, пирожные и другие сладости также могут привести к вздутию живота.

4. Солёные продукты

Чипсы, картошка фри и другая пища с высоким содержанием соли приводит к задержке в организме жидкости и, как следствие, отёкам, что не пойдёт на пользу вашему самочувствию.

5. Жирная пища

Продукты с высоким содержанием жиров в эти дни могут вызвать метеоризм и чувствительность молочных желез.

6. Молочные продукты

На время месячных лучше исключить из своего рациона молоко, сыры и йогурты. Как и кофеин, они могут усугублять менструальные спазмы.

Как побороть изменения аппетита

Для этого вы можете предпринять несколько шагов:

Пейте много воды.

Добавляйте в напитки корицу.

Выполняйте физические упражнения.

Не садитесь на жёсткие диеты накануне и после менструации — придерживайтесь привычного размера порций и режима.

Утоляйте голод полезными снэками — например, фруктами или орехами.