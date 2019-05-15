Окрошка с квасом: рецепт вкусного летнего блюда

Окрошка – один из самых популярных холодных супов, особенно в летнее время, когда из-за жары не хочется нагружать организм очень жирной пищей, считает Joinfo.ua. А если вы устали от классического рецепта окрошки на кефире или рассоле, предлагаем вам попробовать приготовить окрошку с квасом.

Вкусное спасение от жары!

Интересное название супа – окрошка появилось из-за способа подготовки ингредиентов, необходимых для блюда. Их попросту крошили. Вот и у вас есть возможность проверить свои навыки, приготовив рецепт окрошки с квасом.

Ингредиенты:

Хлебный квас – 1,5 л.

Колбаса (вареная) – 300 гр.

Картошка – 4 шт.

Яйца – 4 шт.

Молодой редис – 5 шт.

Огурец – 3 шт.

Зеленый лук – 50 гр.

Свежая зелень – 50 гр.

Сметана, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Отварите картошку и яйца и дайте им остыть. После этого нарежьте их кубиками по своему усмотрению. Также измельчите колбасу и огурцы.

2. В отдельную миску заготовьте нарезанные: лук, зелень и редиску.

3. Для того, чтобы будущая окрошка получилась ароматной, а ее вкус был насыщенным советуем посолить зелень и редиску. Подождите пока появится сок.

4. Подготовьте емкость для приготовления супа. Высыпьте туда картошку, яйца, огурцы и колбасу. Сверху – нарезанную зелень и редиску. Затем посолите и поперчите ингредиенты (не забывайте, что ранее вы солили зелень). Залейте все квасом.

5. Тщательно перемешайте. Во время подачи можете добавить немного сметаны. Ее можно также заменить домашним майонезом.

Помните! Это блюдо быстро портится, поэтому лучше готовить на один прием пищи и не хранить долго в холодильнике.