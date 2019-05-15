Мать показала, как 1 салфетка может убаюкать ребенка. Гениально!

Мамы, которым и так тяжело после родов, могут и вовсе впасть в депрессию. На этой почве возникает бессилие, женщина может начать думать, что она никчемная мать, пишет Fabiosa.ru.

Сегодня мы хотим поделиться с вами одним простым трюком, который может стать настоящим спасением для новоиспеченных родителей. И оно точно есть у вас под рукой!

Натан Даило, пользователь YouTube из Австралии, поделился видео, в котором он с помощью салфетки за меньше минуты убаюкивает малыша. Он просто нежно проводит раскрытой салфеткой по личику младенца, и он, как по мановению волшебной палочки, засыпает. Не чудо ли?

Важно: салфетка не должна содержать ароматизаторов, и она должна быть только что вынута из пачки.

Натан предупредил родителей, что каждый ребенок индивидуален. Что сработало с его малышом, может не помочь в случае с другим младенцем. Но у нас есть еще как минимум одно видеодоказательство, что этот трюк работает и на другом ребенке.

Как мы видим, таким образом можно попробовать успокоить даже хнычущего малыша.