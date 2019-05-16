«Моя жена растолстела. Имею ли я право подать на развод?»

Я клянусь быть с тобой в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз до конца жизни.

А если один из партнеров за годы брака сильно изменился внешне не в самую лучшую сторону? Конечно, любим мы не за оболочку, но все же как поступать в этом случае «пострадавшей» стороне?

Похожий вопрос задал один из пользователей Сети, пишет Fabiosa. Он обратился к сообществу, видимо, с тем, что его беспокоило на тот момент:

Стало бы для вас это причиной для развода, если бы жена набрала вес? Объясните свою точку зрения.

Мнения читателей, в целом, имели одинаковый посыл: лишний вес – не причина для развода. Причиной может стать совокупность факторов.

Жир как основание к разводу? Нет, я планирую вместе с ней и состариться, и пополнеть.

Пренебрежение собой, патологическое ожирение, плохой пример детям... А вот это все может подвести к черте развода.

Только если лишний вес будет представлять угрозу ее здоровью, а она не предпримет даже попытки стать здоровее.

Точно нет. Мне нравится тело моей подруги, но я с ней не поэтому. Она может стать шире или уже, я все равно буду любить ее.

Похожий вопрос поступил журналисту Дэвиду Эдди. Мужчина женился на стройной, подтянутой, спортивной девушке. За два года брака она сильно поправилась, в то время как он продолжает следить за собой и быть всегда в движении. Он хочет подать на развод, но не знает, справедливо ли поступает.

Дэвид дал очень развернутый ответ, основной посыл которого заключается в том, что муж должен помочь жене. Очень часто бесконтрольный набор массы тела имеет за собой психологические причины. Вдруг у жены депрессия, и она "заедает" стресс? Дэвид порекомендовал мужчине тактично поговорить с супругой. Выслушать ее и стараться не ранить. Подбадривать ее и поддерживать во всех начинаниях. Хвалить за любые достижения. Показать, что с ним она как за каменной стеной. Как вариант, можно предложить вместе перейти на правильное питание и закупать в дом только здоровые продукты.