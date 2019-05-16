Невеста напугала гостей самой странной в мире свадьбой

Пользователи сети осудили невесту, которая решила совместить церемонию бракосочетания с похоронами. На своей странице в Facebook девушка рассказала друзьям и подписчикам, что у нее умерла тетушка, однако она не будет отменять торжество, а просто внесет некоторые изменения в программу свадьбы, сообщает Sgodnya.ua. со ссылкой на The Sun.