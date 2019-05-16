Невеста напугала гостей самой странной в мире свадьбой

Пользователи сети осудили невесту, которая решила совместить церемонию бракосочетания с похоронами. На своей странице в Facebook девушка рассказала друзьям и подписчикам, что у нее умерла тетушка, однако она не будет отменять торжество, а просто внесет некоторые изменения в программу свадьбы, сообщает Sgodnya.ua. со ссылкой на The Sun.
Невеста отметила, что вся семья глубоко опечалена, но свадьбу отменять никто не собирается. Ведь тетушка Карен хотела, чтобы этот день был наполнен весельем и любовью.
«Поскольку расходы на похороны растут с каждым днем, мы решили выставить открытый гроб на свадьбе, чтобы вы могли заодно попрощаться с тетушкой Карен», – сообщает девушка в Facebook.
Она попросила гостей «не стесняться» подходить к гробу прямо в разгар праздничных гуляний. В сети юзеры осудили невесту. Некоторые из них написали, что это «самая странная в мире свадьба» и что «гроб – не самый подходящий элемент декора на празднике».