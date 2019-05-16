Три знака Зодиака, которых мужчинам приходится сильно добиваться

И все же, есть и те, кто действительно готов заставить партнера пройти несколько кругов испытаний, чтобы наконец-то построить счастливые отношения. Итак, мы решили назвать топ-3 женщин по знакам Зодиака, которых мужчинам действительно очень долго и томительно приходится покорять. Кто же это?

Водолей

Здесь все дело исключительно в том, что женщина-Водолей любит, чтобы ее удивляли, при чем не подарками, а своим интеллектом или интересными историями, чувством юмора, умением быстро и оперативно справляться с различными жизненными обстоятельства. Покорить Водолея можно своим трудолюбием и самостоятельностью!

Рыбы

Это женщина-мечтатель, которая уже давным-давно придумала, какими должны стать ее отношения, что должен делать мужчина, а чего – нет. Исключительно из-за своей чрезмерной мечтательности и некой оторванности от реальности, Рыбы нередко начинают вести себя холодно, тем самым заставляя мужчину еще активнее биться об этот лед.

Лев

Невозможно покорить сердце женщины-Льва, если не подсыпать ей дозу похвалы, восхищения и внимания. Это тот случай, когда любят действительно ушами, поэтому второй половинке женщины-Льва нужно внимательно разглядеть все ее сильные стороны, чтобы хвалить хотя бы по делу! Но по-настоящему покорить ее сердце удастся, доказав, что она действительно нуждается в этом мужчине. Он должен быть самостоятельным и уверенным в себе.