Почему горячо любимые детьми «Киндер Сюрпризы» запрещены в некоторых странах

«Киндер Сюрприз» — любимое лакомство не одного поколения детей. Его авторство принадлежит Микеле Ферреро (владельцу итальянской компании Ferrero) и его правой руке Вилльяму Саличе. Именно они придумали помещать игрушки внутрь шоколадного яйца, пишет Fabiosa.ru.

Производство «Киндеров» берёт своё начало в 1974 году. С тех пор было продано более 30 миллиардов шоколадных яиц по всему миру.

К слову, «Киндер Сюрпризы» популярны не только среди детей, но и взрослых, которые коллекционируют игрушки из этих лакомств.

Однако в одной стране мира вы точно не найдёте в магазинах горячо любимые детьми шоколадные яйца. Где же эти лакомства нелегальны и по каким причинам?

Почему «Киндер Сюрпризы» запрещены в США

С 1938 года, согласно федеральному закону, в Соединённых Штатах запрещенынесъедобные предметы внутри пищевых продуктов. Запрет был вызван тем, что игрушки из шоколадных яиц несут потенциальную угрозу для детей: ребёнок может подавиться мелкими деталями или проглотить их.

За ввоз «Киндеров» на территорию США «контрабандистам» грозит штраф в размере $2 500 за яйцо.