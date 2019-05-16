Газированные напитки не зря сегодня называют «жидкими сигаретами», ведь они также могут постепенно подрывать ваше здоровье. Главным образом из-за высокого содержания в них сахара. К чему же может привести любовь к содовой?
Пять заболеваний, которые могут вызывать сладкие газированные напитки
1. Астма
Исследование, в котором приняли участие почти 17 000 человек, показало, что чрезмерное употребление сладкой газировки может способствовать развитию астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) наряду с курением, пишет Fabiosa.ru.
2. Диабет 2 типа
Люди, регулярно употребляющие газированные и другие сладкие напитки, в состав которых входят искусственные подсластители, имеют более высокий риск развития диабета 2-го типа.
3. Бронхит
Исследование, в котором приняли участие 2 801 человек в возрасте от 20 до 55 лет, выявило существенную связь между потреблением сладких газированных напитков и вероятностью развития хронического бронхита. Однако механизм этой связи пока остаётся неизвестным и нуждается в дополнительных исследованиях.
4. Болезнь Альцгеймера
Высокое содержание в рационе сахара (в том числе и сладких газированных напитков) может привести к когнитивным нарушениям, предрасполагающим к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.
5. Ожирение
Ещё одно исследование американских учёных выявило связь между сладкими газированными напитками и ожирением. Результаты показали, что употребление искусственных подсластителей, входящих в состав содовой, повышает риск его развития.
Помимо перечисленных заболеваний, чрезмерное употребление сладкой газировки может иметь и другие негативные последствия для вашего здоровья — набор веса, высыпания на коже, проблемы с зубами.
Если вы хотите сохранить стройную фигуру, избежать развития серьёзных болезней и продлить себе жизнь, рекомендуем вам исключить из своего рациона содовую или, по крайней мере, сократить её употребление.