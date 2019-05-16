Пять заболеваний, которые могут вызывать сладкие газированные напитки

1. Астма

Исследование, в котором приняли участие почти 17 000 человек, показало, что чрезмерное употребление сладкой газировки может способствовать развитию астмы и хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) наряду с курением, пишет Fabiosa.ru.

2. Диабет 2 типа

Люди, регулярно употребляющие газированные и другие сладкие напитки, в состав которых входят искусственные подсластители, имеют более высокий риск развития диабета 2-го типа.

3. Бронхит

Исследование, в котором приняли участие 2 801 человек в возрасте от 20 до 55 лет, выявило существенную связь между потреблением сладких газированных напитков и вероятностью развития хронического бронхита. Однако механизм этой связи пока остаётся неизвестным и нуждается в дополнительных исследованиях.

4. Болезнь Альцгеймера

Высокое содержание в рационе сахара (в том числе и сладких газированных напитков) может привести к когнитивным нарушениям, предрасполагающим к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

5. Ожирение

Ещё одно исследование американских учёных выявило связь между сладкими газированными напитками и ожирением. Результаты показали, что употребление искусственных подсластителей, входящих в состав содовой, повышает риск его развития.

Помимо перечисленных заболеваний, чрезмерное употребление сладкой газировки может иметь и другие негативные последствия для вашего здоровья — набор веса, высыпания на коже, проблемы с зубами.