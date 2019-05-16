Чт, 16.05.2019
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Как подобрать брюки для пышной фигуры: семь беспроигрышных моделей

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Камбинезон для пышной фигуры.

ФОТО: Instagram

Современная мода очень разнообразна. Всё больше дизайнеров и популярных масс-маркетов отказываются от жёстких стандартов и расширяют размерную сетку, благодаря чему любая женщина сегодня может подобрать идеальный наряд под свои особенности фигуры.

 

Если знать некоторые правила, всегда можно выбрать одежду, которая выгодно подчеркнет достоинства и прикроет недостатки. Сегодня мы расскажем вам, на что нужно обращать внимание при покупке брюк для пышной фигуры.

Чтобы не прогадать с выбором модели, советуем вам запомнить несколько «табу». Что же противопоказано для фигуристых леди:

  • ткани с крупной фактурой;
  • обтягивающие леггинсы;
  • брюки с «галифе»;
  • бесформенные шаровары;
  • блузки, заправленные в брюки;
  • яркие пояса, привлекающие внимание к области живота;
  • контрастные сочетания верха и брюк.

На фото ниже вы можете увидеть наглядный пример, как по-разному может выглядеть девушка в неправильно подобранных брюках и в оптимальной для её фигуры модели.

Согласитесь, разница колоссальная!

А теперь давайте рассмотрим конкретные варианты брюк, которые наилучшим образом подчеркнут достоинства и замаскируют недостатки «аппетитных» женщин.

7 беспроигрышных моделей брюк для пышной фигуры

1. Свободные брюки с высокой талией

2. Узкие джинсы с высокой талией

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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3. Прямые брюки

4. Спортивные брюки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5. Кюлоты

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Короткие узкие шорты до колена

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Они уместны и будут выигрышно смотреться в случае, если подчеркнуть талию (например, поясом) и прикрыть верхнюю часть бёдер.

7. Комбинезоны с широким низом в вертикальную полоску

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Обратите внимание, что при подборе нижней части образа важно уметь комбинировать одежду. К примеру, если вы остановили свой выбор на прямых брюках с высокой талией, помните, что в них следует заправлять одежду, чтобы подчеркнуть и удлинить силуэт. Такой образ удачно дополнит кардиган или пиджак.

Как вы видите, сегодня абсолютно не важно, какая у вас фигура. Главное — уметь правильно себя подать!

 

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