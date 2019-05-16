Как подобрать брюки для пышной фигуры: семь беспроигрышных моделей

Современная мода очень разнообразна. Всё больше дизайнеров и популярных масс-маркетов отказываются от жёстких стандартов и расширяют размерную сетку, благодаря чему любая женщина сегодня может подобрать идеальный наряд под свои особенности фигуры.
Если знать некоторые правила, всегда можно выбрать одежду, которая выгодно подчеркнет достоинства и прикроет недостатки. Сегодня мы расскажем вам, на что нужно обращать внимание при покупке брюк для пышной фигуры.
Чтобы не прогадать с выбором модели, советуем вам запомнить несколько «табу». Что же противопоказано для фигуристых леди:
- ткани с крупной фактурой;
- обтягивающие леггинсы;
- брюки с «галифе»;
- бесформенные шаровары;
- блузки, заправленные в брюки;
- яркие пояса, привлекающие внимание к области живота;
- контрастные сочетания верха и брюк.
На фото ниже вы можете увидеть наглядный пример, как по-разному может выглядеть девушка в неправильно подобранных брюках и в оптимальной для её фигуры модели.
Согласитесь, разница колоссальная!
А теперь давайте рассмотрим конкретные варианты брюк, которые наилучшим образом подчеркнут достоинства и замаскируют недостатки «аппетитных» женщин.
7 беспроигрышных моделей брюк для пышной фигуры
1. Свободные брюки с высокой талией
2. Узкие джинсы с высокой талией
3. Прямые брюки
4. Спортивные брюки
5. Кюлоты
6. Короткие узкие шорты до колена
Они уместны и будут выигрышно смотреться в случае, если подчеркнуть талию (например, поясом) и прикрыть верхнюю часть бёдер.
7. Комбинезоны с широким низом в вертикальную полоску
Обратите внимание, что при подборе нижней части образа важно уметь комбинировать одежду. К примеру, если вы остановили свой выбор на прямых брюках с высокой талией, помните, что в них следует заправлять одежду, чтобы подчеркнуть и удлинить силуэт. Такой образ удачно дополнит кардиган или пиджак.
Как вы видите, сегодня абсолютно не важно, какая у вас фигура. Главное — уметь правильно себя подать!