Как подобрать брюки для пышной фигуры: семь беспроигрышных моделей

Если знать некоторые правила, всегда можно выбрать одежду, которая выгодно подчеркнет достоинства и прикроет недостатки. Сегодня мы расскажем вам, на что нужно обращать внимание при покупке брюк для пышной фигуры.

Чтобы не прогадать с выбором модели, советуем вам запомнить несколько «табу». Что же противопоказано для фигуристых леди:

ткани с крупной фактурой;

обтягивающие леггинсы;

брюки с «галифе»;

бесформенные шаровары;

блузки, заправленные в брюки;

яркие пояса, привлекающие внимание к области живота;

контрастные сочетания верха и брюк.

На фото ниже вы можете увидеть наглядный пример, как по-разному может выглядеть девушка в неправильно подобранных брюках и в оптимальной для её фигуры модели.

Согласитесь, разница колоссальная!

А теперь давайте рассмотрим конкретные варианты брюк, которые наилучшим образом подчеркнут достоинства и замаскируют недостатки «аппетитных» женщин.

7 беспроигрышных моделей брюк для пышной фигуры

1. Свободные брюки с высокой талией

2. Узкие джинсы с высокой талией

3. Прямые брюки

4. Спортивные брюки

5. Кюлоты

6. Короткие узкие шорты до колена

Они уместны и будут выигрышно смотреться в случае, если подчеркнуть талию (например, поясом) и прикрыть верхнюю часть бёдер.

7. Комбинезоны с широким низом в вертикальную полоску

Обратите внимание, что при подборе нижней части образа важно уметь комбинировать одежду. К примеру, если вы остановили свой выбор на прямых брюках с высокой талией, помните, что в них следует заправлять одежду, чтобы подчеркнуть и удлинить силуэт. Такой образ удачно дополнит кардиган или пиджак.