Мать рассказала, как обычный герпес едва не лишил ее новорожденной дочери. Что нужно знать о его влиянии на младенцев?

Но не приносящий существенного вреда взрослому человеку герпес может оказаться губительным для младенца, поскольку иммунная система новорожденного еще не сформирована и не может самостоятельно противостоять вирусу, пишет Fabiosa.ru. Такой историей-предупреждением поделилась Бриттани Уилбур. Ее дочь Бэйли родилась в апреле 2015-го и была совершенно здоровой девочкой. Еще до того, как женщину с ребенком выписали из больницы, она заметила изменения в дыхании малышки, а также ее общую вялость. У девочки обнаружилось воспаление легких, а следом – поражения сердца и головного мозга. Оказалось, малышка подхватила герпес 1-го типа.

Эта «незначительная» инфекция стоила ей здоровья: Бэйли страдала от связанного с первоначальным состоянием множества заболеваний, включая тяжелую форму эпилепсии. Рассказывая свою историю, мама, которой пришлось оставить работу ради круглосуточного ухода за дочерью, просила родителей быть бдительными и контролировать, кто вступает в контакт с их детьми. В особенности осторожными следует быть с теми, кто страдает от герпеса или предрасположен к нему.

Вирус простого герпеса 1-го типа (оральный) проявляется болезненными состоящими из группы пузырьков язвочками в области губ и около рта. Он передается путем прямого контакта: при поцелуе, пользовании одними и теми же предметами обихода с зараженным человеком, оральном сексе (таким образом он обнаруживается на половых органах и также может передаваться ребенку во время родов). При этом важно помнить, что инфицирование возможно, когда внешние проявления болезни отсутствуют.

Вспышки герпеса провоцирует снижение иммунитета на фоне общих заболеваний или иммуносупрессия (в результате приема стероидов или прохождения химиотерапии, а также при СПИДе), физический или эмоциональный стресс, травмы в области поражения.

Как такового лечения герпеса не существует, хотя облегчить симптоматику и состояние способен ряд противовирусных препаратов на основе ацикловира.

Ребенок может заразиться герпесом двумя способами: непосредственно от матери, страдающей от генитальной формы заболевания, во время рождения или от любого другого человека с вирусом 1-го типа через тактильный контакт или пользование вещами. Женщина также может передать его в процессе грудного вскармливания.

Ранними симптомами герпетической инфекции у детей являются:

повышение температуры тела;

отсутствие аппетита;

вялость;

наличие пузырьков в области вокруг рта;

в тяжелых случаях также судороги, летаргия, потеря сознания.

Как предотвратить заражение?

Регулярно мойте и дезинфицируйте руки. Не прикасайтесь к язвочкам, если они у вас есть, при контакте с ребенком всегда закрывайте их. У малыша должны быть личные полотенца, средства гигиены, мочалки и посуда. Не целуйте ребенка и приучайте к этому других. Следите, чтобы дети, у которых герпес, не терли глазки.