Как узнать пол ребенка по датам рождения родителей

Расчет числа судьбы

Для начала необходимо сделать расчет числа судьбы. Для этого нужно сложить все цифры дат рождения мужчины и женщины. Возьмем для примера такие даты: 1.08.1994 и 20.03.1992.

1+0+8+1+9+9+4+2+0+0+3+1+9+9+2=58. Это не окончательный результат. Складывать полученные цифры следует до тех пор, пока не получится число из отрезка от 1 до 9.

5+8=13. Ещё раз складываем: 1+3=4. Число судьбы в случае с нашим примером равняется Четырём.

Как определить пол ребенка: таблица

Для каждого числа судьбы существует двенадцать возможных вариантов, так как всего двенадцать месяцев. По вертикали располагается ваше число судьбы, а по горизонтали — месяц зачатия. Смотрите на пересечение числа судьбы и месяца зачатия. «Д» — девочка, «М» — мальчик. Вот как выглядит таблица определения пола:

Таблица. ФОТО: Скриншот с сайта dailyhoro.ru

Стоит отметить особый случай, когда даты рождения обоих родителей полностью совпадают по году, месяцу и дню. В такой ситуации различные гадания на определение пола ребенка будут особенно точными.

Если ваше число судьбы четное, то велика вероятность появления на свет близнецов. Если по таблице это должен быть мальчик, то один из детей будет мальчиком, либо сразу оба.