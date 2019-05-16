Регина Тодоренко рассказала, как быстро скинула 20 килограммов после родов

Довольно быстро она вернулась к работе, а уже через несколько месяцев участвовала в рекламной кампании и снималась в бикини, продемонстрировав идеально стройную фигуру, пишет Eg.ru. Наконец Регина рассказала поклонникам, как ей удалось в рекордно короткие сроки похудеть на 20 килограммов.

«Когда до родов ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, а во время беременности хотя бы гуляешь по десять километров в день, то прийти в форму после рождения ребенка будет гораздо проще. Как привести себя в форму? Не терять ее — вот мой главный совет», - отметила Регина.

Во время беременности Тодоренко особо себя не ограничивала и могла есть любую вредную еду, но при этом до самых родов вела активный образ жизни. Сейчас она вернулась к правильному питанию и ограничивает потребление вредных продуктов. К тому же, плотный рабочий график и заботы о сыне заменяют Тодоренко занятия в спортзале. И хотя сама телеведущая считает, что ее фигура пока что далека от идеала, но поклонники в восторге от ее форм.