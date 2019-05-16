Модель показала жуткое селфи топлес, чтобы очернить мир моды

На фото «до» и «после» ухода с подиума действительно видны две совершенно разные девушки: одна — болезненно худая и изможденная, другая — полноватая, но вполне жизнерадостная. По словам Тайлы, она в какой-то момент осознала, что вся суть работы модели состоит в бесконечной погоне за «идеальными» размерами — постоянной, изнуряющей, вредной для здоровья, в ходе которой в жизни не остается больше ничего, кроме мыслей о сантиметрах и килограммах. Пара лишних миллиметров уже воспринимаются как катастрофа — и Робертс с содроганием вспоминает, как, несмотря на все усилия, переживала, что добилась недостаточно высоких результатов.

С другой стороны, подчеркивает барышня, вращаясь в этих кругах, ты постоянно получаешь одобрение и поддержку, сбросив очередные несколько грамм веса, и твоя самооценка, таким образом, оказывается в рабской зависимости от издевательств над своим телом.