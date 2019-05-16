Модель показала жуткое селфи топлес, чтобы очернить мир моды

Пощечиной миру моды назвали западные СМИ откровения 24-летней австралийки Тайлы Робертс, которая на протяжении долгого времени делала карьеру в модельном бизнесе и участвовала в популярном проекте Next Top Model, но в один прекрасный день, испугавшись за собственное физическое и душевное здоровье, оставила все и теперь рвет соцсети сообщениями об изнанке модельной индустрии, пишет Eg.ru.
На фото «до» и «после» ухода с подиума действительно видны две совершенно разные девушки: одна — болезненно худая и изможденная, другая — полноватая, но вполне жизнерадостная. По словам Тайлы, она в какой-то момент осознала, что вся суть работы модели состоит в бесконечной погоне за «идеальными» размерами — постоянной, изнуряющей, вредной для здоровья, в ходе которой в жизни не остается больше ничего, кроме мыслей о сантиметрах и килограммах. Пара лишних миллиметров уже воспринимаются как катастрофа — и Робертс с содроганием вспоминает, как, несмотря на все усилия, переживала, что добилась недостаточно высоких результатов.
С другой стороны, подчеркивает барышня, вращаясь в этих кругах, ты постоянно получаешь одобрение и поддержку, сбросив очередные несколько грамм веса, и твоя самооценка, таким образом, оказывается в рабской зависимости от издевательств над своим телом.
Сейчас, признается поправившаяся — во всех смыслах — и посвежевшая Тайла, она полностью изолировала себя от всего, что связано с диетами и похудением, окружила себя «правильными людьми» и стремительно приходит в норму, хотя депрессивное настроение время от времени все равно посещает ее. Она призывает подписчиц и всех женщин осознать, что размер одежды и окружность талии сами по себе не стоят ничего, истинная красота, как и другие подлинные ценности, кроются внутри нас.