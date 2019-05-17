Ребенок, человек в расцвете сил или почтенный старец? Психологический возраст разных знаков Зодиака

1. Овны

Нетерпеливые и жизнерадостные Овны и в старости напоминают детей. Они с энтузиазмом воспринимают все происходящее и способны капризничать, как дошкольники, если что-то пойдет не так, пишет Fabiosa.ru.

2. Тельцы

Для Тельцов время часто останавливает на рубеже детства и юности. Представители этого знака доверчивы, честны, в меру прагматичны и романтичны, но они испытывают трудности с тем, чтобы делиться накопленным с другими. Это касается и чувств, и имущества.

3. Близнецы

Бунтарский дух проявляется часто в возрасте около 20-ти. Авантюрные и быстро адаптирующиеся к любым изменения Близнецы больше всего напоминают подростков на пороге взрослой жизни. Они способны рубить сгоряча и в зрелом возрасте, предпочитая жить одним днем.

4. Раки

Раки как будто застыли между 20-ю и 30-ю годами. Они неустанно создают уют, трудятся на благо семьи и нуждаются в эмоциональной поддержке, как все молодые люди, только начавшие строить взрослую жизнь.

5. Львы

Самодостаточные Львы в молодости кажутся зрелыми и смелыми не по годам. Уже в юности соответствуя психологическому возрасту 28-35 лет, они быстро сбрасывают маски и идут к своим целям напролом, уверенные в своих силах

6. Девы

Девы с детства ведут себя самостоятельно и ответственно. Их психологический возраст приравнивается примерно к 35-42 годам. Они заботятся о тех, кто от них зависит, и живут рутинно, ежеминутно выполняя свой долг перед семьей и обществом.

7. Весы

В отличие от Близнецов, еще одного двойственного знака, Весы проявляют свойственную для людей под 50 рассудительность и даже неуверенность. Им необходим партнер, с которым они смогут обрести гармонию.

8. Скорпионы

В стремлении добиваться поставленных целей Скорпионы часто так же импульсивны, как люди за 50. Они способны всю жизнь приумножать нажитое, временами спонтанны, но при этом мудры и прозорливы.

9. Стрельцы

Стрельцы всегда сосредоточены на собственном развитии. Этот свободолюбивый знак не признает условности, что характерно для людей около 60-ти, готовых отбросить общественные нормы и табу и жить в свое удовольствие.

10. Козероги

Упорство и трудолюбие Козерогов можно сравнить с попытками людей в возрасте 60-70-ти лет оставить наследие после себя. Они упрямо движутся вверх по отвесной скале, не забывая о том, что их ресурсы не безграничны.

11. Водолеи

Сочетание детской непосредственности, жизнерадостности с приобретенными опытом и мудростью делает Водолеев любого возраста похожими на людей в пределах 70-77 лет. Они милы, верят в добро и чудеса, а также проницательны.

12. Рыбы

Мечтательные Рыбы с детства производят впечатление маленьких старичков из-за идеализированного взгляда на мир и борьбы за то, чтобы сделать его таковым. Они часто мыслят глубже многих из нас, как люди в возрасте около 80-ти лет.