Консультант по питанию: исключение из рациона малыша вызывающих аллергию продуктов – прошлый век

На прошлой неделе состоялся организованный Aptamil вебинар по питанию детей. По словам принявшей в нем участие консультанта по питанию Теэле Тедер, значительная часть эстонских родителей самостоятельно диагностирует у своих детей всевозможные пищевые непереносимости и аллергии и исключает из их рациона продукты, важные для формирования иммунной системы и пищевого тракта.
В большинстве случаев пищевые аллергии проявляются в первый год жизни
Пищевая аллергия – реакция иммунной системы на чужеродный белок. Поскольку в раннем возрасте защитные системы организма до конца не сформированы, именно тогда наиболее часто возникают аллергические реакции на пищу. По данным Эстонского союза производителей продуктов питания, распространенность пищевых аллергий с начала века выросла в среднем в два раза, в особенности это касается детей и подростков. При этом считается, что пищевые непереносимости встречаются чаще пищевых аллергий, однако достоверная информация на этот счет отсутствует.
Не исключайте из рациона важные продукты
Зачастую родители, руководствуясь благими намерениями, полностью исключают из рациона ребенка продукты, вызывающие аллергию, но на самом деле это приносит больше вреда, чем пользы. Если симптомы аллергии или непереносимости на представляют опасности для жизни (например, у ребенка не наблюдается сильной потери веса), крайне важно, напротив, понемногу включать такие продукты в меню ребенка, чтобы постепенно приучить организм к аллергену. При проявлении аллергии можно исключить попавшие под подозрение продукты из рациона на две недели, тщательно отслеживать изменения в организме и самочувствии ребенка, а затем в меньших количествах снова ввести их в меню.
При полном отказе от вызывающего аллергию продукта иммунная система так и не начнет вырабатывать необходимые для борьбы с аллергеном антитела, поэтому отказываться от продукта или даже, фигурально выражаясь, сажать ребенка на диету из гречки и воды, все же не следует. Того же принципа следует придерживаться и беременным женщинам, а не исключать из своего рациона во благо ребенка различные продуктовые группы (чаще всего в опалу попадают молочные продукты и орехи).
Пищевая аллергия не то же самое, что пищевая непереносимость
Несмотря на схожие симптомы, пищевая непереносимость не равна пищевой аллергии. Наиболее часто симптомы пищевой аллергии у детей проявляются кожной реакцией. Поскольку сыпь возникает быстро и связь с тем, что ел ребенок, часто очевидна, распознать пищевую аллергию в таком случае просто. Если же аллергия проявляется проблемами пищеварения, определение аллергии может быть затруднено, поскольку недомогание может возникнуть даже спустя 72 часа после приема продукта в пищу. Пищевая непереносимость не имеет никакого отношения к иммунной системе – при пищевой непереносимости организм реагирует на какой-либо компонент пищи или речь идет о дефиците какого-либо фермента (это, например, обычно при непереносимости лактозы). В некоторых случаях распознать причину непереносимости не получается вовсе.
Родитель может помочь диагностике, ведя дневник питания ребенка, куда следует заносить все, что ест ребенок, и возможные реакции – кожные, пищеварительные и пр. Также рекомендуется внимательно следить за самочувствием ребенка. За диагнозом же следует обязательно обратиться к специалисту, который сделает необходимые анализы и возьмет аллергологические пробы.
Непереносимость лактозы в раннем возрасте – редкость
Непереносимость лактозы является не аллергией, а одной из форм пищевой непереносимости, основной причиной которой является недостаточная выработка в тонком кишечнике фермента, ответственного за расщепление молочного сахара. При непереносимости лактозы после приема в пищу молока может возникать боль в животе, вздутие живота и прочие проблемы с пищеварением. В детском возрасте непереносимость лактозы в большинстве случаев носит временный характер, возникая после острых инфекций желудочно-кишечного тракта. В таком случае симптомы непереносимости проходят спустя две-четыре недели. До четверти населения (то есть дети старшего возраста и взрослые) сталкивается с первичной непереносимостью лактозы, диагностировать которую поможет врач.
Если к двум годам ребенка становится понятно, что он все же не переносит молочные продукты, важно обеспечить ему сбалансированное питание. В течение переходного периода можно также использовать рекомендованные врачами и медсестрами гидролизованные молочные смеси – они хоть и не так приятны на вкус, как настоящее молоко, но зато содержащийся в них белок может подойти ребенку. Зачастую в таком возрасте детский организм хорошо переносит кисломолочные продукты. В качестве альтернативы в рацион ребенка можно включить растительные аналоги молока (овсяное, рисовое, миндальное или соевое молоко), но в таком случае важно следить, чтобы продукт в достаточном количестве содержал необходимые нутриенты. Если это не так, то их недостаток следует как-то компенсировать.
Псевдоаллергические реакции
Неправильные пищевые привычки и неправильное питание в первые годы жизни окажут влияние на его здоровье в дальнейшем. Из-за нехватки ли времени, из-за недостаточной ли осведомленности о правильном питании, но по достижении ребенком годовалого возраста многие наши родители начинают включать в его рацион продукты, содержащие чересчур много вкусовых и прочих добавок, из-за чего ребенок отвыкает от чистых вкусов. Это, в свою очередь, может привести к кожным высыпаниям, известным как псевдоаллергия, и является прямым следствием неверных решений родителя. Переход ребенка на общий стол должен быть продуманным, чтобы его организм продолжал получать необходимые для нормального развития питательные вещества. Полуфабрикатам, добавкам и сладостям нет места в сбалансированном рационе.
Чтобы повысить информированность родителей и напомнить им, какие продукты следует включать в рацион ребенка по достижении годовалого возраста, Aptamil3 проводит образовательную кампанию «Большой – не маленький». В апреле и мае в микроблоге Aptaclub в Instagram будет проведено три часовых вебинара, на которых мама и блогер Мирьям Хунт будет беседовать с консультантом по питанию Теэле Тедер о питании малышей и влиянии питания на иммунную систему, пищеварении и обмене веществ, пищевой непереносимости и аллергии.