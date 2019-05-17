Консультант по питанию: исключение из рациона малыша вызывающих аллергию продуктов – прошлый век

В большинстве случаев пищевые аллергии проявляются в первый год жизни

Пищевая аллергия – реакция иммунной системы на чужеродный белок. Поскольку в раннем возрасте защитные системы организма до конца не сформированы, именно тогда наиболее часто возникают аллергические реакции на пищу. По данным Эстонского союза производителей продуктов питания, распространенность пищевых аллергий с начала века выросла в среднем в два раза, в особенности это касается детей и подростков. При этом считается, что пищевые непереносимости встречаются чаще пищевых аллергий, однако достоверная информация на этот счет отсутствует.

Не исключайте из рациона важные продукты

Зачастую родители, руководствуясь благими намерениями, полностью исключают из рациона ребенка продукты, вызывающие аллергию, но на самом деле это приносит больше вреда, чем пользы. Если симптомы аллергии или непереносимости на представляют опасности для жизни (например, у ребенка не наблюдается сильной потери веса), крайне важно, напротив, понемногу включать такие продукты в меню ребенка, чтобы постепенно приучить организм к аллергену. При проявлении аллергии можно исключить попавшие под подозрение продукты из рациона на две недели, тщательно отслеживать изменения в организме и самочувствии ребенка, а затем в меньших количествах снова ввести их в меню.

При полном отказе от вызывающего аллергию продукта иммунная система так и не начнет вырабатывать необходимые для борьбы с аллергеном антитела, поэтому отказываться от продукта или даже, фигурально выражаясь, сажать ребенка на диету из гречки и воды, все же не следует. Того же принципа следует придерживаться и беременным женщинам, а не исключать из своего рациона во благо ребенка различные продуктовые группы (чаще всего в опалу попадают молочные продукты и орехи).

Пищевая аллергия не то же самое, что пищевая непереносимость

Несмотря на схожие симптомы, пищевая непереносимость не равна пищевой аллергии. Наиболее часто симптомы пищевой аллергии у детей проявляются кожной реакцией. Поскольку сыпь возникает быстро и связь с тем, что ел ребенок, часто очевидна, распознать пищевую аллергию в таком случае просто. Если же аллергия проявляется проблемами пищеварения, определение аллергии может быть затруднено, поскольку недомогание может возникнуть даже спустя 72 часа после приема продукта в пищу. Пищевая непереносимость не имеет никакого отношения к иммунной системе – при пищевой непереносимости организм реагирует на какой-либо компонент пищи или речь идет о дефиците какого-либо фермента (это, например, обычно при непереносимости лактозы). В некоторых случаях распознать причину непереносимости не получается вовсе.