Пять последствий пересыпания, и почему оно так же опасно, как недосып

Пересыпание вызывает многие негативные последствия, в частности, боль в нижней части спины. Оно также является фактором риска возникновения инсульта, диабета и депрессии. Несмотря на долгий сон человек просыпается уставшим и обессиленным, страдает от повышенной раздражительности, недостатка энергии, отсутствия аппетита и провалов в памяти. Не самое приятное состояние, неправда ли?

Во время сна мозг продолжает работать и обрабатывать информацию, полученную в течение дня, для того, чтобы человек проснулся отдохнувшим и восстановил силы, пишет Fabiosa.ru. Недополучая это время, организм включает стрессовый режим работы, требуя дополнительной стимуляции, и к концу рабочей недели он чувствует себя как «загнанная лошадка». Пересыпание на выходных только усугубляет ситуацию, замыкая порочный круг.

Сколько нужно спать, чтобы высыпаться?

Взрослому человеку требуется не менее 7, а лучше 7-9 часов для полного восстановления сил, но и эти цифры могут варьироваться в зависимости от состояния и личных потребностей конкретного человека, вплоть до 11 часов непрерывного сна. Идеальный индикатор потребности во сне - самочувствие на протяжении дня. Если вас постоянно клонит в сон, вы не можете собраться с мыслями и плохо справляетесь со своими задачами, значит вы страдаете нарушением сна.

Чтобы это состояние не приняло хронический характер и не пришлось обращаться к врачу, необходимо: