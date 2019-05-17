Пять последствий пересыпания, и почему оно так же опасно, как недосып

Здоровый полноценный сон нужен каждому человеку для нормальной активности, в то время как многие люди страдают от недосыпа или пересыпания. Гиперсомния не менее опасна для жизнедеятельности человека, чем бессонница. Она может быть вызвана дневным сном (нарколепсией), лишним весом, апноэ, некоторыми лекарствами и может вызывать головные боли и влиять на выработку гормонов.
Пересыпание вызывает многие негативные последствия, в частности, боль в нижней части спины. Оно также является фактором риска возникновения инсульта, диабета и депрессии. Несмотря на долгий сон человек просыпается уставшим и обессиленным, страдает от повышенной раздражительности, недостатка энергии, отсутствия аппетита и провалов в памяти. Не самое приятное состояние, неправда ли?
Во время сна мозг продолжает работать и обрабатывать информацию, полученную в течение дня, для того, чтобы человек проснулся отдохнувшим и восстановил силы, пишет Fabiosa.ru. Недополучая это время, организм включает стрессовый режим работы, требуя дополнительной стимуляции, и к концу рабочей недели он чувствует себя как «загнанная лошадка». Пересыпание на выходных только усугубляет ситуацию, замыкая порочный круг.
Сколько нужно спать, чтобы высыпаться?
Взрослому человеку требуется не менее 7, а лучше 7-9 часов для полного восстановления сил, но и эти цифры могут варьироваться в зависимости от состояния и личных потребностей конкретного человека, вплоть до 11 часов непрерывного сна. Идеальный индикатор потребности во сне - самочувствие на протяжении дня. Если вас постоянно клонит в сон, вы не можете собраться с мыслями и плохо справляетесь со своими задачами, значит вы страдаете нарушением сна.
Чтобы это состояние не приняло хронический характер и не пришлось обращаться к врачу, необходимо:
- установить график отхода ко сну и подъема утром и придерживаться его
- ставить будильник дальше, чем на расстояние вытянутой руки, чтоб была необходимость встать и выключить его
- соблюдать фазы глубокого и поверхностного сна, чтобы организм пробуждался естественным образом
- если сонливость вызвана приемом медикаментов, проконсультироваться с врачом, прописавшим их.