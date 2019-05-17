Чего стоит остерегаться невестам накануне свадьбы: топ-3 ошибки

Чтобы ваше торжество не принесло разочарований, не идите на эксперименты со своей внешностью. В этом заключается главная ошибка виновниц торжества. От каких мероприятий лучше отказаться, рассказывает Joinfo.ua.

Не красьте волосы накануне свадьбы

Освежение цвета волос – это нужное и важное дело. Но не за день-два до свадьбы. Только представьте себе, чем все закончится, если что-то пойдет не так!

Некоторые девушки перед самой свадьбой решают изменить цвет волос. В итоге приходится лить слезы, так как результат оказывается плачевным. К примеру, новая краска может лечь поверх старой, образовав зеленый или синий оттенок.

Если вы решили поэкспериментировать с имиджем, то сделайте это за месяц до свадьбы, обратившись к профессионалу.

Не пользуйтесь новой и непроверенной косметикой

Рынок косметических средств так широк, что хочется купить и попробовать все новинки без исключения. В итоге – прыщи и раздражение на коже. По мнению большинства дерматологов, лучше всего придерживаться стандартного ухода за кожей до свадьбы, а не пробовать новую косметику. Это необходимо, особенно если ваша кожа чувствительна.

Если у вас вдруг проявится аллергическая реакция на тот или иной продукт, то остановить процесс быстро не получится. Возможно, на лечение уйдут недели. Так стоит ли рисковать?

Не делайте новую стрижку

Изменение стиля невесты в день свадьбы может стать сюрпризом для гостей, а может превратиться в катастрофу. Если вы носите длинные волосы на протяжении достаточно долгого времени, не рискуйте. Возможно, короткая стрижка вам совершенно не пойдет. К тому же, невеста всегда выигрышнее смотрится с длинными волосами.