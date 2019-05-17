Секреты мудрых женщин: три вещи которые представители сильного пола ищут в девушках

Каждой женщине в глубине души хочется, чтобы ее любимый человек носил ее на руках, бросал к ее ногам весь мир и каждые выходные, ну или хотя бы на Новый год звездочку с неба доставал, и много еще чего хочется. А супруг то на диване лежит, то с работы поздно возвращается... Но мудрые женщины все же знают, где находится та «волшебная кнопка», превращающая просто мужчину в героя, пишет Joinfo.ua.

1. Источник позитивной энергии

Не думайте, что тут достаточно просто сыпать искрометными шутками. Женщина, которая наполняет своего возлюбленного энергией и вызывает у него стойкое желание завоевать весь мир, умеет радоваться жизни вне зависимости от тех обстоятельств, которые ее окружают в данный момент. Внутреннее ощущение самодостаточности, восхищения миром, эмоции радости и сияющая улыбка создают в женщине удивительный ресурсный источник для ее мужчины. Об этом еще в древнекитайских источниках сказано. Так что, милые женщины, ищите вокруг себя или создавайте сами то, что будет вас вдохновлять и радовать.

2. Безусловная вера в силы и таланты мужчины

Не скудное «спасибо» за принесенные в дом добытые трофеи в виде зарплаты или приятных подарков, а непреложная вера, идущая из самых глубин подсознания, в то, что ваш любимый обладает если не всеми возможностями богов, то по крайней мере, сильнейший из сильнейших на Земле. Еще в древности люди полагали, что изменяют женам, обижают их и не заботятся о детях только те мужчины, в которых в глубине души не верит любимая женщина. Если вы не можете себя заставить поверить в то, что ваш партнер способен добиться всего, чего пожелает, в его таланты, силу духа и мужественность, то вам стоит задуматься о будущем, поскольку у таких отношений его нет априори.

3. Знание природы мужчин и женщин