Почему француженки не толстеют

Обувь без каблука

Французские женщины за комфорт. Чаще всего они выбирают обувь на низком ходу, так удобнее передвигаться по городу. Так появляется возможность больше ходить пешком, что конечно же, благоприятно сказывается на фигуре, пишет Ivona.

Черный кофе

Черный кофе не такой калорийный, как латте. В черном кофе без сахара и сливок только 15 калорий, в латте 200.

Разнообразная пища

Рацион у француженок сбалансирован. Они едят много овощей и фруктов, в которых содержится клетчатка, витамины и микроэлементы.

Движение

Во Франции пропагандируют активное времяпровождение. Многие француженки любят ходить в походы, играть в тенис, кататься на лыжах, а также ходить пешком. Именно благодаря тому что они постоянно находятся в движении им удается оставаться стройными.