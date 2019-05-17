Пять расстройств, снижающих либидо

1. Депрессия. Она может приводить к самым разным осложнениям со здоровьем, в том числе, оказывая и мощное негативное воздействие на сексуальное желание. Вот почему у людей с депрессиями отсутствует интерес ко многим видам активности, от которых они раньше получали удовольствие.

2. Ожирение. Наличие лишнего веса оказывает существенное воздействие на либидо, поскольку у жертв ожирения отмечаются повреждения кровеносных сосудов. Из-за этого приток крови к областям гениталий снижается, что и уменьшает половое влечение.

3. Диабет. Высокий уровень сахара в крови негативно влияет на многие аспекты здоровья. Это одна из основных причин снижения интереса к сексу. Диабет может помешать мужчине добиться состояния эрекции, а также спровоцировать сухость влагалища у женщины.

4. Нарушения сна. Дефицит сна крайне негативно влияет на либидо. Исследователи пришли к выводу, что страдающие от обструктивного апноэ во сне мужчины имеют сниженный уровень тестостерона, что оказывает негативное влияние на интерес к сексу.