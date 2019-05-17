Вкусный и простой рецепт: пирог с картофелем и ветчиной

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного пирога с картофелем и сыром. Отличная идея порадовать своих родных чем-то вкусным на выходных.
Ингредиенты:
- тесто слоеное - 500 г
- картофель - 500 г
- ветчина - 150 г
- сыр (тертый) - 100 г
Процесс приготовления:
- Отварить картофель в мундире. Почистить и с помощью вилки превратить в пюре.
- К картофельному пюре добавить тертый сыр и все хорошо перемешать.
- Тесто разделить на две части. Раскатать первую часть теста. Выложить картофельное пюре и ветчину (тонкие ломтики). Свернуть в рулет. И повторить с оставшимся тестом.
- Рулеты порезать на небольшие кусочки. Форму диаметром 23 см застелить пекарской бумагой. Заполнить форму. Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 С около 35 минут.
Приятного аппетита!