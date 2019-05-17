Пт, 17.05.2019
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Вкусный и простой рецепт: пирог с картофелем и ветчиной

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Пирог с картофелем и ветчиной.

ФОТО: скриншот

Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного пирога с картофелем и сыром. Отличная идея порадовать своих родных чем-то вкусным на выходных.

Ингредиенты:

  • тесто слоеное - 500 г
  • картофель - 500 г
  • ветчина - 150 г
  • сыр (тертый) - 100 г

Процесс приготовления:

  1. Отварить картофель в мундире. Почистить и с помощью вилки превратить в пюре.
  2. К картофельному пюре добавить тертый сыр и все хорошо перемешать.
  3. Тесто разделить на две части. Раскатать первую часть теста. Выложить картофельное пюре и ветчину (тонкие ломтики). Свернуть в рулет. И повторить с оставшимся тестом.
  4. Рулеты порезать на небольшие кусочки. Форму диаметром 23 см застелить пекарской бумагой. Заполнить форму. Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 180 С около 35 минут.

Приятного аппетита!

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