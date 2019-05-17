От свадебных платьев этого дизайнера сердце невест начинает биться чаще. Мечта!

Каждая невеста мечтает быть самой-самой красивой на свадьбе, ведь этот день должен быть запоминающимся. А чем можно себя порадовать и всех поразить?! Конечно, только своим образом. Поэтому на свадебных платьях не экономят, а обращаются к лучшим дизайнерам.