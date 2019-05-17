Пт, 17.05.2019
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  • От свадебных платьев этого дизайнера сердце невест начинает биться чаще. Мечта!

От свадебных платьев этого дизайнера сердце невест начинает биться чаще. Мечта!
Фото шикарных платьев.

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Дизайнерское свадебное платье.

ФОТО: Instagram

Каждая невеста мечтает быть самой-самой красивой на свадьбе, ведь этот  день должен быть запоминающимся. А чем можно себя порадовать и всех поразить?! Конечно, только своим образом. Поэтому на свадебных платьях не экономят, а обращаются к лучшим дизайнерам.

В числе эксклюзивных платьев - настоящие произведения искусств от  балканского дизайнера Valdrin Sahiti. Невероятной красоты изделия привлекают невест, которые готовы заранее заказать и терпеливо ждать, пока мастера сделают очередной шедевр. Такие вещи могут быть только в единичном исполнении, пишет Fabiosa.ru.

Также у этого бренда великолепная подборка вечерних платьев, которые представлены на страничке в Instagram.

Посмотрите сами и восхититесь талантом дизайнера и всех, кто имеет отношение к этим творениям. Поистину - это мастера с золотыми руками!

Глядя на эту красоту, возникает вопрос: а смогли бы вы надеть такое платье? Согласитесь, его обладательница должна обладать истинной женственностью и величием. Как думаете?

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