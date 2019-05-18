Три женщины по знаку Зодиака с королевским характером

Женщины с королевским характером по знаку Зодиака

1. Скорпион

Скорпионы очень любят власть. Женщины, родившиеся под этим знаком, без проблем становятся руководителями. Они любят, когда их поручения выполняются беспрекословно.

2. Телец

Тельцы в своем большинстве обладают королевскими манерами. Они всегда милы и вежливы с окружающими. А их знанию этикета можно только позавидовать! Если выпадет возможность заняться волонтерством на благо «своего народа», Телец обязательно воспользуется этим шансом.

3. Лев

Характер Льва воплощает в себе истину, справедливость, милосердие и сочувствие. Этот знак честен с людьми и всегда поступает дипломатично. Независимо от ситуации, Лев справляется с ней по-королевски тактично и чутко.