Здоровое питание: причины почему следует употреблять больше сыра

Есть определённые категории продуктов, которые даже в рамках здорового питания можно употреблять в больших количествах. И сыры как раз к ним относятся. Потому как и белка много, и других полезных компонентов в них предостаточно, пишет Joinfo.ua.
А тот факт, что сыры практически всегда присутствуют в не слишком полезных блюдах, типа пиццы, пасты, чизбургеров или чего-то в этом роде, всё ещё не делает сыры вредными. Рассказываем, почему именно стоит есть сыр как можно чаще.
Полезные жиры
В сырах содержится сбалансированное количество как насыщенных, так и ненасыщенных жиров. За счёт этого, вредный холестерин не мешает нормальной работе организма. Особенно если употреблять сыры у умеренном количестве.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Не только за счёт холестерина, но и благодаря другим компонентам этого продукта питания. Так, например, в Европейском Журнале, посвящённом проблемам питания, была статья, согласно которой те люди, которые каждый день употребляли небольшое количество сыра, на 14 процентов реже страдали от проблем с сердечно-сосудистой системой.
Меньший риск инсульта
Согласно исследованиям, опубликованным в 2016 году в журнале Американской Ассоциации проблем сердца, употребление сыра снижает риск развития инсульта на 3 процента.
Снижение риска диабета
Особенно – второго типа. Что логично – меньше вес, меньше шансов получить проблемы с инсулином. Да и сыр в целом можно употреблять при нарушениях работы поджелудочной железы.
Укрепление мышечной массы
В медицинском журнале «Clinical Interventions in Aging» было опубликовано исследование, согласно которому 200 грамм сыра рикотта в день в течение 12 недель способно увеличить мышечную массу у людей старше 60 лет. А, как известно, в этом возрасте очень сложно приводить себя в форму.
Улучшение зрения
В сыре содержится витамин А, который крайне полезен для глаз. Конечно, его там меньше, чем в чернике или других продуктах, но всё равно достаточно для получения положительного эффекта.
Укрепление клеток крови
В сыре содержится витамин В12, который крайне полезен для крови, но довольно редок в рамках традиционного питания жителей Америки и Европы.
Помогает меньше есть
За счёт большого количества белка и жиров, сыр очень быстро вызывает чувство насыщения. Нескольких кусочков хватит для полноценного перекуса, который и лишних калорий не принесёт, и полезным будет.
Сыр – это просто вкусно
Ведь есть куча видов сыра, которые очень сильно отличаются друг от друга. Настолько, что любой желающий сможет подобрать себе что-то по своему вкусу. Только с различными сырами с плесенью стоит быть осторожнее – очень уж они специфические и дорогие.