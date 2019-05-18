Здоровое питание: причины почему следует употреблять больше сыра

А тот факт, что сыры практически всегда присутствуют в не слишком полезных блюдах, типа пиццы, пасты, чизбургеров или чего-то в этом роде, всё ещё не делает сыры вредными. Рассказываем, почему именно стоит есть сыр как можно чаще.

Полезные жиры

В сырах содержится сбалансированное количество как насыщенных, так и ненасыщенных жиров. За счёт этого, вредный холестерин не мешает нормальной работе организма. Особенно если употреблять сыры у умеренном количестве.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Не только за счёт холестерина, но и благодаря другим компонентам этого продукта питания. Так, например, в Европейском Журнале, посвящённом проблемам питания, была статья, согласно которой те люди, которые каждый день употребляли небольшое количество сыра, на 14 процентов реже страдали от проблем с сердечно-сосудистой системой.

Меньший риск инсульта

Согласно исследованиям, опубликованным в 2016 году в журнале Американской Ассоциации проблем сердца, употребление сыра снижает риск развития инсульта на 3 процента.

Снижение риска диабета

Особенно – второго типа. Что логично – меньше вес, меньше шансов получить проблемы с инсулином. Да и сыр в целом можно употреблять при нарушениях работы поджелудочной железы.

Укрепление мышечной массы

В медицинском журнале «Clinical Interventions in Aging» было опубликовано исследование, согласно которому 200 грамм сыра рикотта в день в течение 12 недель способно увеличить мышечную массу у людей старше 60 лет. А, как известно, в этом возрасте очень сложно приводить себя в форму.

Улучшение зрения

В сыре содержится витамин А, который крайне полезен для глаз. Конечно, его там меньше, чем в чернике или других продуктах, но всё равно достаточно для получения положительного эффекта.

Укрепление клеток крови

В сыре содержится витамин В12, который крайне полезен для крови, но довольно редок в рамках традиционного питания жителей Америки и Европы.

Помогает меньше есть

За счёт большого количества белка и жиров, сыр очень быстро вызывает чувство насыщения. Нескольких кусочков хватит для полноценного перекуса, который и лишних калорий не принесёт, и полезным будет.

Сыр – это просто вкусно