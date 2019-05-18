Сб, 18.05.2019

Какие эфирные масла защитят от клещей

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Клещи активизируются, когда температура на почве составляет пять-семь градусов, поэтому опасное для человека время уже наступило.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Лето и весна - идеальная пора, если бы не одно «но» - насекомые. Особо опасны клещи, поэтому о том, как защитить себя от укусов стоит нужно думать заранее, пишет Ivona. Рассказываем, какие эфирные масла отпугивают клещей.

Сейчас очень много разных репеллентных средств от клещей, но в них содержатся токсичные химикаты», которые могут провоцировать головную боль и тошноту.

Стоит знать, что клещи бояться запаха эфирных масел, поэтому рекомендуется их применять, чтобы защитить себя от укусов.

Взрослым и детям стоит использовать разные эфирные масла.

Взрослым подойдут:

  • базилик и тимьян;
  • розмарин и мята;
  • кедр и лаванда;
  • пальмароза и герань;
  • эвкалипт и баевое дерево.

Детям подойдут:

  • чайное дерево;
  • гвоздика;
  • герань;
  • роза;
  • эвкалипт.

Для приготовления репеллентов от клещей в домашних условиях понадобятся:

  • спирт;
  • базовое масло;
  • уксус.

 Какие репеллентные средства от клещей можно приготовить в домашних условиях:

  • 2 ч.л одного из эфирных масел растворить в небольшом количестве спирта, смешать полученные раствор с чистой водой (200 мл) и перелить во флако с пульверизатором. Полученный спрей можно наносить на волосы, спальные мишки, одежду.

Также вместо спирта можно использовать столовый уксус: на 4 ч.л – 15 капель масла и смешать с 2 ст.л воды. 

На основе эфирных масел можно приготовить крем-масло для тело, которое также эффективно в борьбе с клещами.

  • 300 мл эфирного масла соединить с кремом на основе алоэ вера (150 мл) и все ингредиенты взболтать до однородной смеси, потом еще добавить эфирного масла и все взболтать.
  • Полученный крем наносится на любые участки тела.

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