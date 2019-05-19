Вс, 19.05.2019
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  • Модницам на заметку! Красивые платья представила эстонский дизайнер Светлана Пузырева

Модницам на заметку! Красивые платья представила эстонский дизайнер Светлана Пузырева

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Эстонский дизайнер Светлана Пузырева, работающая под брендом BRAND NO.8, показала публике свою новую коллекцию

По словам самой Светланы, коллекция получилась элегантной, минималистичной и предельно женственной. И что важно, все вещи сшиты из тканей высокого качества, поэтому они не только прекрасно смотрятся на женщинах, но и дружелюбны к коже.

«Мой фаворит - длинное сине-белое платье в клетку, - говорит Пузырева. - Это многофункциональная вещь, которую можно носить и как летнее платье, и как легкое пальто, например, на джинсы с футболкой».

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