Модницам на заметку! Красивые платья представила эстонский дизайнер Светлана Пузырева

Эстонский дизайнер Светлана Пузырева, работающая под брендом BRAND NO.8, показала публике свою новую коллекцию
По словам самой Светланы, коллекция получилась элегантной, минималистичной и предельно женственной. И что важно, все вещи сшиты из тканей высокого качества, поэтому они не только прекрасно смотрятся на женщинах, но и дружелюбны к коже.
«Мой фаворит - длинное сине-белое платье в клетку, - говорит Пузырева. - Это многофункциональная вещь, которую можно носить и как летнее платье, и как легкое пальто, например, на джинсы с футболкой».