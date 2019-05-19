Как правильно выбрать раннюю клубнику

По словам экспертов, настоящий сезон клубники начнется через две-три недели, и лучше вводить эту ягоду в свой рацион постепенно. Медики настоятельно рекомендуют покупать раннюю клубнику в цивилизованных торговых точках, где она проходит проверку на безопасность. Но даже в этом случае до наступления сезона есть клубнику следует не чаще, чем раз в неделю. Также нужно помнить, что клубника является сильным аллергеном и содержит большое количество фруктовых кислот, которые раздражают слизистые.