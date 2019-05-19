Энергетический напиток в домашних условиях: чай матча поможет взбодриться

Такие напитки как раз и придумали для подобных сценариев. Было это еще в 1927 году. Правда, тогда это «зелье» предназначалось для тех, кому необходимо было восстановиться после продолжительной болезни. В те времена в состав энергетиков входили полезные вещества. А сейчас чего только туда не добавляют! Хотим обрадовать: полезный энергетик можно приготовить дома, пишет Joinfo.ua. Рассказываем, как это сделать.

Необходимые продукты и приготовление

Для приготовления энергетика в домашних условиях вам понадобится всего три ингредиента. Это японский зеленый чай матча, жидкая стевия (в качестве подсластителя) и вода. На каждые 250 миллилитров воды понадобится четверть чайных ложки порошка чая.

Налейте в бутылку теплую воду, добавьте в нее четверть чайной ложки чая матча и несколько капель стевии. Потрясите все ингредиенты в плотно закрытой бутылке. Пить такой энергетик можно в течение дня или на ночь, если вы собираетесь заниматься важными делами, вместо того, чтобы спать.

В чем польза такого напитка

Прежде всего, в том, что в его состав входят сугубо натуральные ингредиенты. Чай матча особенно полезен тем, что его изготавливают из цельных листьев. Значит, человек получает большое количество витаминов и антиоксидантов. Такой чай содержит кофеин и л-теанин – вещества, которые не дадут вам уснуть. Матча способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса в организме, улучшению памяти и концентрации внимания. Он также ускоряет метаболизм и помогает организму сжигать жиры, не вызывая никаких побочных эффектов.

В чем вред покупных энергетиков

Совокупность веществ, которые входят в их состав, оказывает негативное воздействие на внутренние органы. При их употреблении происходят необратимые изменения в центральной нервной системе. Такие напитки не дают энергии, они лишь высвобождают ее, то есть, растрачивают.