Паштет из грибов и авокадо: рецепт аппетитной закуски

Паштетом называют разновидность фарша, который готовится способом перемалывания через мясорубку или в блендере. Паштет употребляют в чистом виде в качестве закуски либо намазывают на бутерброды, а некоторые хозяйки даже готовят пирожки с паштетом. Паштет можно приготовить из множества продуктов, сделать его чисто овощным либо мясным, грибным, рыбным. Важно найти правильное сочетание продуктов - тогда паштет получится очень вкусным. В кухнях разных стран можно встретить разновидность паштета. Например, французы запекают паштет с тестом в керамической посуде и называют блюдо «террин».
Рецепты приготовления паштетов сложно пересчитать, самый популярный - печеночный. При этом в классическом рецепте используют говяжью или свиную печень, более нежным получится паштет из куриной печени. В печеночный паштет добавляют сливочное масло и лук, а также морковь. В современной кулинарии один из самых востребованных рецептов паштета - хумус, из нута либо более дешевый вариант - из фасоли. Вегетарианцы также предпочитают добавлять в паштет орехи и сыр тофу, пишет Ivona.
Мы предлагаем оригинальный, диетический рецепт паштета из авокадо, грибов и фенхеля с яйцами. Закуска готовится очень быстро, а вкус блюда очень необычный, благодаря паприке - пикантный.
Ингредиенты:
- Авокадо, фенхель, лук репчатый, паприка - по 1 шт.;
- Яйца - 3 шт.;
- Грибы - 200 гр.;
- Соль - 5 гр.;
- Растительное масло.
Приготовление:
- Отварить яйца.
- Нарезать произвольно грибы, обжарить в растительном масле в течение 5 минут.
- Нарезать мелко лук, добавить к грибам.
- Нарезать мелко стебли фенхеля, добавить к луково-грибной массе.
- Очистить паприку от семян, мелко нарезать и добавить к подготовленным ингредиентам.
- Пассировать все 3 минуты.
- Очистить авокадо от косточки и кожуры, посолить.
- Перебить все вместе в блендере до однородности.