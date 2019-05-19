Паштет из грибов и авокадо: рецепт аппетитной закуски

Паштетом называют разновидность фарша, который готовится способом перемалывания через мясорубку или в блендере. Паштет употребляют в чистом виде в качестве закуски либо намазывают на бутерброды, а некоторые хозяйки даже готовят пирожки с паштетом. Паштет можно приготовить из множества продуктов, сделать его чисто овощным либо мясным, грибным, рыбным. Важно найти правильное сочетание продуктов - тогда паштет получится очень вкусным. В кухнях разных стран можно встретить разновидность паштета. Например, французы запекают паштет с тестом в керамической посуде и называют блюдо «террин».